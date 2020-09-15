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Известия

В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%

ЦБ впервые за полгода не будет снижать ключевую ставку, а сохранит ее на уровне 4,25% на заседании 18 сентября. Такие данные следуют из консенсус-прогноза «Известий». В пользу этого сценария высказались 16 из 17 аналитиков крупнейших российских банков.В источнике
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Finam.Ru

ИК ВЕЛЕС Капитал: ЦБ РФ 18 сентября сохранит ставку на текущем уровне – 4,25% годовых

Finam.Ru05:59
РБК

5 банков с самыми высокими ставками по вкладам. Обзор

РБК04:48
URA.Ru

Аналитики: ЦБ до конца года снова снизит ключевую ставку

URA.Ru00:47
Телеканал 360°

Банки не ждут от ЦБ понижения ставки в ближайшие месяцы

Телеканал 360°20:42
Ведомости

ЦБ готовится повышать ставки

Ведомостивчера в 04:43
Финмаркет

УК «Альфа-Капитал» предполагает 18 сентября сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 4,25%

Финмаркетвчера в 04:37
ПРАЙМ

Изменение ключевой ставки в сентябре маловероятно

ПРАЙМ14 сентября в 05:11

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей
Daily Moscowвчера в 08:17
90

США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известия19:23
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В Подмосковье полиция нашла мать оставленной на лавке новорожденной

В среду, 16 сентября, в 05:20 в дежурную часть отделения полиции «Люберецкое» поступило сообщение о найденной возле дома на улице поселок Калинина новорожденной девочке, предположительно, в возрасте одного месяца, сообщала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
РБК05:00
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Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде

Экс-футболиста сборной России Романа Широкова поместили под подписку о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения арбитра Никиты Данченкова.
Известия05:30
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Sony опровергла информацию о сокращении тиража PlayStation 5

Bloomberg сообщал, что Sony выпустит лишь 11 млн устройств вместо запланированных 15 млн, а проблема возникла не столько из-за пандемии коронавируса и нарушения логистических цепочек, сколько из-за выявленных дефектов.
Чемпионат06:02
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