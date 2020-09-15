В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%
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ЦБ впервые за полгода не будет снижать ключевую ставку, а сохранит ее на уровне 4,25% на заседании 18 сентября. Такие данные следуют из консенсус-прогноза «Известий». В пользу этого сценария высказались 16 из 17 аналитиков крупнейших российских банков.В источнике
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УК «Альфа-Капитал» предполагает 18 сентября сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 4,25%
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