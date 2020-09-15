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Известия
Известия

В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%

ЦБ впервые за полгода не будет снижать ключевую ставку, а сохранит ее на уровне 4,25% на заседании 18 сентября. Такие данные следуют из консенсус-прогноза «Известий». В пользу этого сценария высказались 16 из 17 аналитиков крупнейших российских банков.В источнике
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Финмаркет

Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на фоне перебалансировки рисков и рыночной волатильности

Финмаркет07:30
Finam.Ru

ИК ВЕЛЕС Капитал: ЦБ РФ 18 сентября сохранит ставку на текущем уровне – 4,25% годовых

Finam.Ru05:59
ПРАЙМ

Изменение ключевой ставки в сентябре маловероятно

ПРАЙМ14 сентября в 05:11
РБК

Аналитики предсказали паузу в снижении ключевой ставки ЦБ

РБК00:00
Телеканал 360°

Банки не ждут от ЦБ понижения ставки в ближайшие месяцы

Телеканал 360°20:42
Ведомости

ЦБ готовится повышать ставки

Ведомостивчера в 04:43
URA.Ru

Аналитики: ЦБ до конца года снова снизит ключевую ставку

URA.Ru00:47

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru02:24
4,2K

Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
297

«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ru05:07
36

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
40

Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за единой подписки

Музыкальный сервис Spotify заявил, что Apple, запустившая единую подписку на все свои сервисы, злоупотребляет доминирующим положением на рынке, и потребовал от антимонопольщиков принять меры против корпорации из Купертино.
РБК06:06
1

Песков назвал ангажированным заявление главы ЕК о ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что инцидент с Алексеем Навальным является "типичным проявлением" поведения России на мировой арене.
Газета.Ru07:15