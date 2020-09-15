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Известия
Известия

В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%

ЦБ впервые за полгода не будет снижать ключевую ставку, а сохранит ее на уровне 4,25% на заседании 18 сентября. Такие данные следуют из консенсус-прогноза «Известий». В пользу этого сценария высказались 16 из 17 аналитиков крупнейших российских банков.В источнике
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ПРАЙМ

Сентябрьская пауза: аналитики ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 4,25%

ПРАЙМ08:52
Финмаркет

Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на фоне перебалансировки рисков и рыночной волатильности

Финмаркет07:30
Ведомости

ЦБ готовится повышать ставки

Ведомостивчера в 04:43
URA.Ru

Аналитики: ЦБ до конца года снова снизит ключевую ставку

URA.Ru00:47
РБК

Аналитики предсказали паузу в снижении ключевой ставки ЦБ

РБК00:00
Телеканал 360°

Банки не ждут от ЦБ понижения ставки в ближайшие месяцы

Телеканал 360°20:42
Finam.Ru

ИК ВЕЛЕС Капитал: ЦБ РФ 18 сентября сохранит ставку на текущем уровне – 4,25% годовых

Finam.Ru05:59

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Украина заняла нейтральную позицию относительно ситуации в Белоруссии

«Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа», — говорится в сообщении офиса президента Украины, передаёт ТАСС.
Говорит Москва08:27
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
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