В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%
Смотрите также
Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии
«Шарите» вернула пожертвование Пригожина на лечение Навального
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
Бросившую новорожденную дочку на скамейке женщину задержали в Люберцах
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Володин предложил Терешковой и Чилингарову работать удаленно
«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Убивший дочерей сожительницы россиянин изнасиловал их перед смертью
В ВОЗ оценили рост числа новых случаев коронавируса в России
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Турецкий отель «взял в заложники» сына Никаса Сафронова
ГБР Украины назвало истинные причины потери Крыма
Названы пять важных поправок в ПДД
Бывший муж Волочковой женится на телеведущей
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год
Гатчина получит статус столицы Ленинградской области до конца года
«Спартак» покажет матч Кубка России против «Родины» в соцсетях
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию
ГБР Украины назвало истинные причины потери Крыма
Художник хочет построить в США мавзолей и выкупить тело Ленина
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
В ВОЗ оценили рост числа новых случаев коронавируса в России
ЦБ впервые за полгода не будет снижать ключевую ставку, а сохранит ее на уровне 4,25% на заседании 18 сентября. Такие данные следуют из консенсус-прогноза «Известий». В пользу этого сценария высказались 16 из 17 аналитиков крупнейших российских банков.В источнике
Подробнее о событии