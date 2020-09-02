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RT на русском
RT на русском

В банках рассказали о мошеннических приёмах

Отмечается, что, согласно сообщению Тинькофф Банка, за первые шесть месяцев 2020 года злоумышленники стали в 2,7 раза чаще звонить клиентам. Также СМП Банк сообщает, что мошенники снова начали активно имитировать действия банков по предотвращению мошеннических платежей.В источнике
С чего всё началось
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В банках рассказали о приемах мошенников

Кроме того, после снятия ограничений доля звонков в мошеннических схемах снизилась до 24%, но при этом возросла доля интернет-канала.
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