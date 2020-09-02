В банках рассказали о мошеннических приёмах
Отмечается, что, согласно сообщению Тинькофф Банка, за первые шесть месяцев 2020 года злоумышленники стали в 2,7 раза чаще звонить клиентам. Также СМП Банк сообщает, что мошенники снова начали активно имитировать действия банков по предотвращению мошеннических платежей.В источнике
С чего всё началось
В банках рассказали о приемах мошенников
Кроме того, после снятия ограничений доля звонков в мошеннических схемах снизилась до 24%, но при этом возросла доля интернет-канала.
РИА Новости22:00
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