В банках рассказали о мошеннических приёмах

Экономика сегодня 4

Отмечается, что, согласно сообщению Тинькофф Банка, за первые шесть месяцев 2020 года злоумышленники стали в 2,7 раза чаще звонить клиентам. Также СМП Банк сообщает, что мошенники снова начали активно имитировать действия банков по предотвращению мошеннических платежей.