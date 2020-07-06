Экономика
ИА БанкИнформСервисВ банках разрешат использовать водительские права вместо паспорта
Российским гражданам могут разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг. Соответствующий законопроект разрабатывает Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком, сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось
Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.Известия05 июля в 17:01
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