с чего всё началось

В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном московским правительством, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В ближайшие дни для выхода на улицу в Москве потребуется спецпропуск

Экономика Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%.

Религия Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В Подмосковье жителям запретят выходить из домов В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Здоровье В Амурской области зарегистрирован случай коронавирусной инфекции Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.

Общество Власти утвердили перечень товаров первой необходимости Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.

Происшествия Число зараженных коронавирусом в Мурманской области достигло пяти Число заболевших инфекцией, вызываемой новым коронавирусом, в Мурманской области увеличилось до пяти человек, ранее сообщалось о трех зараженных: граждане Ирландии, еще два случая зафиксировали в Апатитах и Мончегорске.

Общество В Подмосковье рассказали о выплатах потерявшим работу из-за COVID-19 Жители Подмосковья, лишившиеся работы из-за коронавируса, получат дополнительное пособие в размере 15 тысяч рублей в случае, если работали в этом году не менее 60 дней, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своём Instagram-аккаунте.