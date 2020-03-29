Коронавирус
РИА НовостиВ ближайшие дни для выхода на улицу в Москве потребуется спецпропуск
В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном московским правительством, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
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Выход из дома в Москве в ближайшие дни будет разрешен только гражданам со спецпропусками, заявил в воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.Известия13:14
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Песков рассказал, как готовилось обращение Путина
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