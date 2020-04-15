Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры Столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, могут ждать серьезные проблемы. К борьбе с нарушителями режима самоизоляции власти Москвы собираются подключить дорожные камеры.

с чего всё началось

Пропускной режим заработает в городе с завтрашнего дня.

В ближайшие дни дорожные камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков

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