Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ ближайшие дни дорожные камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков

Пропускной режим заработает в городе с завтрашнего дня.
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с чего всё началось

Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры

Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры Столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, могут ждать серьезные проблемы. К борьбе с нарушителями режима самоизоляции власти Москвы собираются подключить дорожные камеры.
Коммерсантъвчера в 13:45

Подробнее о событии

СМИ узнали о штрафе для нарушителей изоляции за каждый проезд под камерой

РБКвчера в 16:12

«Коммерсант»: в Москве водителей без пропусков будут штрафовать за проезд под каждой камерой

Медиазонавчера в 15:19

«Ъ»: в Москве водителей без пропусков будут штрафовать с помощью дорожных камер

Znak.comвчера в 15:37

В Москве проведут показательные рейды для выявления нарушителей самоизоляции

Lenta.ruвчера в 15:19

В ближайшие дни дорожные камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков

Эхо Москвывчера в 16:00

Источник: камеры в Москве не начнут штрафовать водителей без пропусков 15 апреля

ТАССвчера в 14:57

Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры

Коммерсантъвчера в 13:45
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Экономика

Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке

«Открытие», Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.
РБК 00:00
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Космос

В космосе заметили сверхновую звезду рекордной яркости

Международная группа астрономов во главе с учеными Бирмингемского университета открыла сверхновую, которая светит гораздо ярче любых других известных объектов такого типа.
МИР 24 вчера в 01:58
Армия и оружие

Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси

Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
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Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 12:40
3,9K
Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
752
Политика

Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы

Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 13 апреля в 09:10
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ

РИА Новости вчера в 18:42
1,5K
Общество

В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков

В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
1,9K
Политика

СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ

Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
633
Общество

В США за сутки скончалось рекордное число зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных - 2 228 человек.
Газета.Ru 00:24
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Происшествия

На учениях при взрыве миномета погиб украинский военнослужащий

Как сообщила 14 апреля пресс-служба генпрокурора Украины,при взрыве миномета один военнослужащий ВСУ погиб и еще восемь получили ранения.
Российская газета вчера в 14:16
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяет 32 поезда дальнего следования

С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены.
Доступ1 13 апреля в 05:20
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Единоборства

UFC рассчитывает провести турнир 9 мая на частном острове

Российская газета 02:07
3
Общество

Врач рассказал об опасности самодельного антисептика

Врач-фармаколог Игорь Федоров рассказал об опасности применения самодельного антисептика, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:36
116
Общество

Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы

В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
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Футбол

Глава Федерации футбола Испании подозревается в подделке документов

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подозревается в подделке публичного документа.
Sport24.ru вчера в 16:08
Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
248
Общество

В Волгоградской области выявляют нарушителей режима самоизоляции

Больше всех дисциплину нарушают жители города-спутника. Всего по региону за прошедший день было составлено 69 протоколов.
МТВ онлайн 01:45
82
Общество

Число заразившихся коронавирусом челябинцев выросло до 55

Челябинск, 15 апреля 2020, 08:48 — REGNUM В Челябинской области число заразившихся коронавирусом достигло 55.
REGNUM 01:48
1
Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

Коммерсантъ вчера в 22:37
249
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
461
Авто

В России Haval анонсировал появление внедорожника Haval H5

Компания Haval анонсировала появление в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Новые автомобили вчера в 23:57
69
Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
1,1K
Футбол

Максимилиан Филипп: Путин – большая фигура, он знает цену словам

В понедельник, 13 апреля, «Sport 24» опубликовал интервью с нападающим «Динамо» (Москва) – Максимилианом Филиппом.
ГЛАС.RU 13 апреля в 07:48
2
Здоровье

Врач назвал причины для второй волны коронавируса в России

Ранее инфекционист назвала главные причины роста заболеваемости коронавирусом в России.
Life.ru 00:47
5
Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
2,8K
Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
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Авто

BMW выпустит кроссовер BMW X8 M

Компания BMW запатентовала в Германии новое наименование X8 M. Предполагается, что так будет называться сверхроскошная версия кроссовера X7, которая получит четырехместный салон и станет самой дорогой моделью баварской марки.
Автоновости дня вчера в 11:55
14
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна

Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей вчера в 12:52
13
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,5K
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