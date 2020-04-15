Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры Столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, могут ждать серьезные проблемы. К борьбе с нарушителями режима самоизоляции власти Москвы собираются подключить дорожные камеры.

с чего всё началось

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что московских водителей без пропусков со среды, 15 апреля, начнут штрафовать за каждый проезд под дорожной камерой видеонаблюдения. При этом один такой снимок с нарушением обойдется гражданину в 5 тыс. рублей.

ТАСС: водителей без пропусков не станут штрафовать за каждый проезд под камерой

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