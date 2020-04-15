Коронавирус
Газета.RuТАСС: водителей без пропусков не станут штрафовать за каждый проезд под камерой
Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что московских водителей без пропусков со среды, 15 апреля, начнут штрафовать за каждый проезд под дорожной камерой видеонаблюдения. При этом один такой снимок с нарушением обойдется гражданину в 5 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры Столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, могут ждать серьезные проблемы. К борьбе с нарушителями режима самоизоляции власти Москвы собираются подключить дорожные камеры.Коммерсантъ13:45
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