Коронавирус
Газета.RuВ ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 19:37, Ашберн
Здоровье
Коронавирус спровоцирует коллапс украинской системы здравоохранения
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выразил мнение, что эпидемия коронавируса может спровоцировать коллапс государственной системы здравоохранения.
MedikForum.ru 17:53
Кино
Disney займется перезапуском мультфильма «Робин Гуд»
СМИ отмечают, что новый фильм будет исполнен в жанре киномюзикла и будет представлен на стриминговом сервисе Disney+, минуя кинотеатральный прокат.
Piter.tv 14:16
Политика
Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru вчера в 23:01
Футбол
Глушаков: Каррера хотел поменять капитана «Спартака»
RT на русском 15:53
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета 13:27
Хоккей
«Сидел с дедом-людоедом. Разрубил одного, сварил и съел». От самой страшной русской пушки в НХЛ до тюрьмы за убийство
Пару недель сидел в Химках, остальное — в Можайске.
Спорт-Экспресс 10 апреля в 12:15
Наука
Стало известно о распространении трех штаммов коронавируса в мире
Исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что исходный тип коронавируса, который передался людям, в основном распространен в США и Австралии.
Live24 вчера в 08:28
Энергетика
Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:30
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Piter.tv 10 апреля в 01:37
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
Общество
В аэропорту Токио уже несколько дней находятся около 20 граждан России
Токио, 12 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Около 20 граждан России несколько дней находятся в аэропорту города Токио в Японии.
REGNUM 11:55
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru 10:14
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Общество
The Bell: главред «Ведомостей» снял с сайта колонку с критикой Сечина
Сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта.
Дождь 19:04
Происшествия
Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК 18:01
Гаджеты
IPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max могут задержаться с выходом
Для базовой модели – до конца апреля, а для iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max – до середины мая.
iReactor вчера в 20:24
Общество
3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов
Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
Общество
В России впервые отмечают День космонавтики в онлайн-режиме
Краснодарские известия 04:58
Общество
Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус»
Министерство коммуникаций и связи России добавило в App Store и Google Play приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».
RT на русском 12:56
Авто
АЕБ попросила Мишустина расширить льготы на автокредиты
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать спрос на новые автомобили, расширив действие программ льготного автокредитования на все категории населения.
Автоновости дня 10 апреля в 04:42
Авто
Назвали оптимальный для российских дорог автомобиль
Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс 15:53
Экономика
Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен
Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими.
Вести.Ru 10 апреля в 04:33
Происшествия
В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов
В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
RT на русском вчера в 11:39
Общество
Глава Якутии из-за коронавируса ввел карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев с 00 часов 12 апреля 2020года ввел на территории города Алдан карантин.
Российская газета вчера в 21:20