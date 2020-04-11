Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.

В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа

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