Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены». Как пишет Financial Times, компании ожидают серьезного падения спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса COVID-19, в то время как страны ОПЕК и Россия продолжат наращивать добычу.

В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места

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