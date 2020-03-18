Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъВ ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места

Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены». Как пишет Financial Times, компании ожидают серьезного падения спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса COVID-19, в то время как страны ОПЕК и Россия продолжат наращивать добычу.
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Трейдеры предупреждают о скором переполнении мировых нефтехранилищ

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Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

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