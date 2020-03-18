Из-за падения спроса на нефть в ближайшие несколько месяцев мировые нефтехранилища могут переполниться, пишет Financial Times со ссылкой на крупнейших энергетических трейдеров.

Политика Путин пообещал восстановить права на надбавки к пенсиям ветеранам ВС Президент РФ Владимир Путин пообещал, что будут восстановлены права на надбавки к пенсиям всех ветеранов вооруженных сил, проходивших службу в странах, где велись боевые действия.

Общество Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.

Финансы Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.

Политика РФ предложила Белоруссии создать единую налоговую и суд В ходе переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предложила создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Экономика Шантаж не пройдет: Эр-Рияд рискует проиграть Москве нефтяную войну Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по рынкам Эллен Вальд заявила, что Россия, вероятно, одержит победу над Саудовской Аравией, объявившей нефтяную войну после развала сделки ОПЕК+.

Футбол Чаловым интересуются три клуба АПЛ Москва, 18 марта 2020, 18:40 — REGNUM Согласно информации HITC, форвардом московского ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба из Английской премьер-лиги.

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Происшествия В Петербурге арестовали подозреваемого в ограблении банка Невский районный суд поместил под стражу Александра Логоденко, обвиняемого в разбойном нападении на отделение банка и хищении 1,5 миллионов рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

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Общество Новые симптомы коронавируса назвал вирусолог Глава немецкого Института вирусологии при университетской клинике в Бонне Хендрик Стрик в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал о новых симптомах коронавируса.

Общество Названа общая черта жертв коронавируса По данным медиков, почти половина умерших из-за коронавируса ранее страдали по меньшей мере от трех заболеваний, у четверти пациентов была одна или две проблемы со здоровьем.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Энергетика Уже не друзья по несчастью: Китай вслед за Европой отказывается от российской нефти Китайцы, как и европейцы могут заменить российскую нефть выгодной саудовской, недаром нефтяная компания Saudi Аrамсо уже объявила о снижении цен для азиатских клиентов на 6 долларов (в Европе они снижены и вовсе на 10 долларов).

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