Сарана попросил всех посидеть дома, чтобы не подвергать риску близких и старшее поколение. Главный врач больницы имени Боткина рассказал, что сейчас в медучреждении находятся 306 пациентов, среди которых петербуржцы с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и с подтвержденным заболеванием.

В больницах и комздраве Петербурга ответили на вопросы о коронавирусе

Происшествия В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка В станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля пропала четырёхлетняя девочка.

Космос NASA показало снимок «дракона» на поверхности Марса Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимок поверхности Марса, запечатлевший осадочные породы, с высоты напоминающие изображение мифического китайского дракона. 1

Здоровье Ульяновская область: Волонтеры Победы работают в эпицентре эпидемии Ульяновск, 17 апреля 2020, 20:11 — REGNUM Депутаты, спасатели, действующие медики, педагоги медицинского факультета и Волонтеры Победы совместно с представителями партии «Единая Россия» из Ульяновска выехали в Карсунский район, где был введен режим особых ограничений и жесткой самоизоляции. 1

Общество Врач назвала способы не занести коронавирус домой с улицы Заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина рассказала, что следует делать для того, чтобы случайно не занести коронавирус с улицы домой по возвращении, например, из магазина. 49

Политика Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6. 124

Политика Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Технологии TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,5K

Происшествия Коронавирус подтвержден у работника рудника в Алтайском крае Коронавирус подтвержден у работника рудника в Алтайском крае, под наблюдение взято более 80 его коллег и медиков, сообщает Оперштаб Алтая. 5

Политика Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей» Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. 38

Кино Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза» Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах.

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 691

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 714

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч Умерли в результате заражения 150 948 человек. Число выздоровевших превышает 560 тысяч.