Здоровье
Мойка78В больницах и комздраве Петербурга ответили на вопросы о коронавирусе
Сарана попросил всех посидеть дома, чтобы не подвергать риску близких и старшее поколение. Главный врач больницы имени Боткина рассказал, что сейчас в медучреждении находятся 306 пациентов, среди которых петербуржцы с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и с подтвержденным заболеванием.
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Главврач Боткина рассказал, когда в Петербурге будет пик заболеваемости
АиФ Санкт-Петербургвчера в 12:09
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:14, Ашберн
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