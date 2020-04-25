Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ больнице Абакана выявили крупный очаг заражения коронавирусом

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении. Источником заражения стал мужчина, приехавший из Москвы.
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Валентин Коновалов
При обращении к врачам он не сообщил о том, что нарушил правила изоляции, которая должна была длиться у него еще несколько дней. В больницу он поступил без признаков респираторного заболевания.
— Валентин Коновалов, российский политикТК Звезда 00:24

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