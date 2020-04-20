Коронавирус

Snob.ruSnob.ruВ больнице Екатеринбурга у 78 человек заподозрили коронавирус

Что еще известно:По состоянию на 20 апреля в Свердловской области выявлено 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 52 человека выздоровели, один умер.
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с чего всё началось
У 78 пациентов и врачей городской больницы № 1 Екатеринбурга предварительно выявлен коронавирус, сообщил
 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.
РБК06:11

Подробнее о событии

Число предварительно заразившихся коронавирусом в больнице Екатеринбурга превысило 90

ТагилСити.ру11:52

78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом

Lenta.ru05:49

Число заразившихся COVID-19 в первой больнице Екатеринбурга возросло до 91 человека

URA.Ru10:19

В Екатеринбурге коронавирус заподозрили у 78 пациентов и врачей больницы

РИА Новости07:06

В больнице в Екатеринбурге коронавирус предварительно подтвердили у 78 человек

ТАСС06:01

На Урале число предварительно заразившихся COVID-19 в больнице превысило 90

Российская газета09:58

После вспышки коронавируса больницу № 1 в Екатеринбурге перепрофилировали в инфекционную

Екатеринбург Онлайн06:02
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
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В Москве умерли еще 29 больных с коронавирусом

Ведомости 16:41
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В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом

В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В России зафиксировали снижение числа потребительских кредитов

Эксперты зафиксировали снижение количества выданных потребительских кредитов за первые месяцы 2020 года на фоне ограничений по коронавирусу.
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Глава ВОЗ предупредил, что худшая вспышка коронавируса еще впереди

Чиновник считает, что худшее - еще впереди и призвал предотвратить возможную трагедию.
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Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
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Энергетика

Цена российской нефти Urals стала отрицательной

РБК 15:34
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Общество

В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом

В столице за сутки умерли 29 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:39
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Видео празднования Пасхи в доме Заворотнюк появилось в Сети

Торжество прошло в доме актрисы Анастасии Заворотнюк, который находится в поселке Крекшино, под Москвой.
Слово и Дело 05:55
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
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Здоровье

На предприятиях Татарстана обнаружили очаги распространения коронавируса

Роспотребназор объясняет рост числа случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Татарстане возникновением очагов инфекции на предприятиях региона.
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Армия и оружие

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REGNUM вчера в 10:13
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Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

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Газета.Ru 12:24
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
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На Украине наградили бывшего эсэсовца

Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
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Общество

Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек

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Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова

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Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

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РБК вчера в 00:19
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Общество

Инфекционист Никифоров рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии и действует странно, говорит завкафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
ФАН вчера в 22:33
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Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
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Общество

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Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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