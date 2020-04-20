Коронавирус
Snob.ruВ больнице Екатеринбурга у 78 человек заподозрили коронавирус
Что еще известно:По состоянию на 20 апреля в Свердловской области выявлено 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 52 человека выздоровели, один умер.
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После вспышки коронавируса больницу № 1 в Екатеринбурге перепрофилировали в инфекционную
Екатеринбург Онлайн06:02
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Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Общество
В Москве умерли еще 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Общество
В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
Происшествия
В Подмосковье задержан вандал, пытавшийся погасить Вечный огонь
Поступила информация от очевидцев о мужчине, который пытался погасить пламя Вечного огня у мемориала на площади Воинской Славы.
REGNUM 16:21
Авто
Редкая «Волга» с салоном из кожи крокодила выставлена на продажу
На сайте по продаже автомобилей Авто.ру появился очень редкий экземпляр – речь идет о «Волге» ГАЗ-3111, которая была выставлена на продажу в Санкт-Петербурге.
CarsWeek.ru вчера в 03:08
Экономика
В России зафиксировали снижение числа потребительских кредитов
Эксперты зафиксировали снижение количества выданных потребительских кредитов за первые месяцы 2020 года на фоне ограничений по коронавирусу.
RT на русском 06:01
Политика
Глава ВОЗ предупредил, что худшая вспышка коронавируса еще впереди
Чиновник считает, что худшее - еще впереди и призвал предотвратить возможную трагедию.
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Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
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Пропускной режим в Москве ужесточат со следующей недели
Эхо Москвы 18 апреля в 06:06
Здоровье
Кадыров посетил больницу с зараженными коронавирусом
Сегодня Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров совместно с главой Парламента ЧР Магомедом Даудовым и министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым в Грозном посетили больницу, оборудованную для лечения пациентов с коронавирусом .
РИА Карачаево-Черкесия 12:34
Общество
В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
В столице за сутки умерли 29 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:39
Шоу-бизнес
Видео празднования Пасхи в доме Заворотнюк появилось в Сети
Торжество прошло в доме актрисы Анастасии Заворотнюк, который находится в поселке Крекшино, под Москвой.
Слово и Дело 05:55
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Здоровье
На предприятиях Татарстана обнаружили очаги распространения коронавируса
Роспотребназор объясняет рост числа случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Татарстане возникновением очагов инфекции на предприятиях региона.
Коммерсантъ Казань 15:05
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
Общество
Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек
Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily 08:08
Единоборства
Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова
ProstoProSport 08:44
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
Общество
Инфекционист Никифоров рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии и действует странно, говорит завкафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
ФАН вчера в 22:33
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Футбол
«Зубастик» рассказал, что думает о сравнении Роналдо и Роналду
Бывший игрок «Реала», «Барселоны», «Интера» и «Милана» Роналдо рассказал, что думает о сравнении его с однофамильцем из Португалии – пятикратном обладателе «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
Спорт день за днем 16:39
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41