с чего всё началось

Что еще известно:По состоянию на 20 апреля в Свердловской области выявлено 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 52 человека выздоровели, один умер.

В больнице Екатеринбурга у 78 человек заподозрили коронавирус

Происшествия В Подмосковье задержан вандал, пытавшийся погасить Вечный огонь Поступила информация от очевидцев о мужчине, который пытался погасить пламя Вечного огня у мемориала на площади Воинской Славы. 5

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Культура Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой. 7

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