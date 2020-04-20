Коронавирус

МордовМедиаМордовМедиаВ больнице Екатеринбурга у 78 пациентов и врачей нашли коронавирус

По словам главы региона, в городской больнице № 1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа предварительно подтвержден COVID-19. Сейчас результаты проходят проверку. Медучреждение закрыли на карантин.
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с чего всё началось
У 78 пациентов и врачей городской больницы № 1 Екатеринбурга предварительно выявлен коронавирус, сообщил
 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.
РБК06:11

Подробнее о событии

В Екатеринбурге у пациентов и врачей ЦГБ № 1 предварительно подтвержден коронавирус

ТагилСити.ру05:53

Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

РБК06:11

В больнице в Екатеринбурге коронавирус предварительно подтвердили у 78 человек

ТАСС06:01

В Екатеринбурге коронавирус заподозрили у 78 пациентов и врачей больницы

РИА Новости07:06

78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом

Lenta.ru05:49

Инсайд: как 78 медиков екатеринбургской больницы заразились коронавирусом

URA.Ru06:10

После вспышки коронавируса больницу № 1 в Екатеринбурге перепрофилировали в инфекционную

Екатеринбург Онлайн06:02
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Энергетика

Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 13:48
1K
Общество

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
ТАСС 13:02
24
Общество

Во Владикавказе митингующие стали забрасывать полицейских камнями

Свободная Пресса 12:17
12
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
3,2K
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
2,2K
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
70
Футбол

Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»

Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки.
Российская газета 10:49
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру

Актриса направила нотариально заверенную претензию Алибасову, в которой просит в течение определенного срока вернуть ей квартиру.
Слово и Дело вчера в 09:52
30
Общество

В Госдуме решили прописать права соседей по дачным участкам

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников в интервью "Российской газете" рассказал о поправках в Гражданский кодекс, которые коснутся прав соседей по земельным участкам.
РИА Новости 05:22
2,2K
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

REGNUM 09:35
1,7K
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
224
Общество

Митингующие во Владикавказе аплодисментами встретили уход ОМОНа

Участники схода во Владикавказе с одобрением восприняли уход ОМОНа с площади Свободы, где проходит митинг против режима самоизоляции.
News.ru 10:28
Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
263
Общество

«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно

В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.
Коммерсантъ 09:16
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Наука

Каждый пятый крупный морской вид может исчезнуть в ближайшие 100 лет

Planet Today 18 апреля в 13:44
19
Финансы

Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
3
Футбол

Игрокам и тренерам лондонского «Арсенала» сократили зарплату на 12,5%

Руководство «Арсенала» договорилось о снижении зарплат футболистов и тренеров во время пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Sport24.ru 12:53
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
1,1K
Общество

Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
241
Общество

Скворцова назвала долю пациентов с легкой формой коронавируса

Около 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, похожей на ОРВИ.
Известия 13:37
Политика

Протестующие во Владикавказе требуют во власть убийцу Калоева

Предполагается, что собравшиеся требуют отставки действующих властей Северной Осетии и назначении временного правительства во главе с Виталием Калоевым, депутатом собрания представителей города Владикавказа.
SM News 06:04
Общество

В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России

Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
3,9K
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone планируют добавить ивенты в духе Fortnite

Infinity Ward хочет позаимствовать шаблон, по которому делались ивенты для Fortnite, и создать мероприятия для Call of Duty: Warzone.
CyberSport.ru вчера в 05:45
Общество

Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
133
Политика

Россия заключила с США контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России прокомментировал сотрудничество с Италией и США.
RT на русском 09:20
117
Общество

Треть россиян высказываются за перенос майских праздников

Больше 30 процентов россиян выступают за перенос майских праздников на другие даты, чтобы отдохнуть после самоизоляции.
Астрахань FM 07:18
120
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
571
Общество

Вирусолог объяснил появление бессимптомных носителей коронавируса

Люди становятся бессимптомными носителями либо в силу генетических особенностей, либо из-за малого числа вирусных частиц, попавших в организм, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.
Взгляд.ру 06:12
6
Происшествия

В Воронеже доцента опорного вуза задержали за взятку

В Воронеже следователи совместно с сотрудниками ОЭБиПК городского УМВД задержали доцента ВГТУ за взятку со студентки в размере 25 тыс. руб. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области.
Обозреватель Врн 11:03
8
Общество

Аномальные холода ожидаются в европейской части России

Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
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