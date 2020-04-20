с чего всё началось

По словам главы региона, в городской больнице № 1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа предварительно подтвержден COVID-19. Сейчас результаты проходят проверку. Медучреждение закрыли на карантин.

В больнице Екатеринбурга у 78 пациентов и врачей нашли коронавирус

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,2K

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 2,2K

Футбол Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки.

Общество В Госдуме решили прописать права соседей по дачным участкам Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников в интервью "Российской газете" рассказал о поправках в Гражданский кодекс, которые коснутся прав соседей по земельным участкам. 2,2K

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 224

Общество Митингующие во Владикавказе аплодисментами встретили уход ОМОНа Участники схода во Владикавказе с одобрением восприняли уход ОМОНа с площади Свободы, где проходит митинг против режима самоизоляции.

Происшествия На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 263

Общество «Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций. 294

Футбол Игрокам и тренерам лондонского «Арсенала» сократили зарплату на 12,5% Руководство «Арсенала» договорилось о снижении зарплат футболистов и тренеров во время пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 1,1K

Общество Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств. 241

Общество Скворцова назвала долю пациентов с легкой формой коронавируса Около 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, похожей на ОРВИ.

Политика Протестующие во Владикавказе требуют во власть убийцу Калоева Предполагается, что собравшиеся требуют отставки действующих властей Северной Осетии и назначении временного правительства во главе с Виталием Калоевым, депутатом собрания представителей города Владикавказа.

Киберспорт В Call of Duty: Warzone планируют добавить ивенты в духе Fortnite Infinity Ward хочет позаимствовать шаблон, по которому делались ивенты для Fortnite, и создать мероприятия для Call of Duty: Warzone.

Общество Треть россиян высказываются за перенос майских праздников Больше 30 процентов россиян выступают за перенос майских праздников на другие даты, чтобы отдохнуть после самоизоляции. 120

Общество Вирусолог объяснил появление бессимптомных носителей коронавируса Люди становятся бессимптомными носителями либо в силу генетических особенностей, либо из-за малого числа вирусных частиц, попавших в организм, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко. 6

Происшествия В Воронеже доцента опорного вуза задержали за взятку В Воронеже следователи совместно с сотрудниками ОЭБиПК городского УМВД задержали доцента ВГТУ за взятку со студентки в размере 25 тыс. руб. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области. 8