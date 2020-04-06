Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ больнице Уфы подозревают вспышку коронавируса

В Республиканской клинической больнице (РКБ) Уфы подозревают вспышку заболеваемости коронавирусом. По официальным данным минздрава, два пациента и пять врачей больницы в выходные были госпитализированы с диагнозом внебольничная пневмония в инфекционную больницу № 4.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

В Уфе закрыли на карантин республиканскую клиническую больницу

РИА Новости10:36

У пяти врачей Республиканской клинической больницы подозревают коронавирус

UfaTime.ru09:23

В Уфе закрыли РКБ: пять врачей госпитализированы с подозрением на коронавирус

МедиаКорСеть10:06

В Уфе пятерых медицинских сотрудников госпитализировали в больницу с подозрением на COVID-19

UfacityNews.ru09:34

Главную больницу Башкирии закрыли на карантин из-за 5 больных сотрудников

Bash.News10:15

В Уфе РКБ им.Г.Г.Куватова закрыта на карантин из-за возможной вспышки коронавируса

Башинформ10:12

В минздраве Башкирии рассказали о возможном заражении коронавирусом врачей

КП - Уфа10:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 18:16
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Общество

Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Lenta.ru 15:23
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Космос

Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа

Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing вновь совершит испытательный полет без экипажа к Международной космической станции.
Газета.Ru 19:58
Общество

Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ

Министерство просвещения подготовило проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
НТВ 11:17
Авто

Lada Vesta GTR: первый серийный российский спорткар

На первый квартал 2021 года запланирован старт продаж первого серийного российского спорткара Lada Vesta GTR, а пока АвтоВАЗ показал изображения будущей новинки.
Letnews.ru вчера в 12:21
Общество

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом.
Медиазона 15:03
Общество

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь

В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Эхо Москвы 15:00
Происшествия

В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Lenta.ru 20:08
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Транспорт

РЖД отменяют 53 поезда в дальнем следовании

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится.
ТАСС 17:09
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом

Количество молодых россиян с коронавирусом увеличилось из-за того, что многие не соблюдают режим самоизоляции.
URA.Ru 18:39
Общество

Лещенко заявил, что его попросили «выматываться из Коммунарки»

Лещенко заявил, что врач продемонстрировал на пальцах "викторию", сообщил артисту о том, что он здоров, и предложил "выматываться из Коммунарки".
Ореанда-Новости 07:15
Космос

Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле

Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.
Актуальные Новости вчера в 02:26
Происшествия

Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 03:43
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Армия и оружие

Расчеты комплексов «Панцирь» отразили удары условного противника

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1» предназначается для ближнего прикрытия как военных, так и гражданских объектов.
Военное дело 11:36
Общество

На парад Победы призвали не приглашать ветеранов

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы попросил правительство не приглашать на парад граждан старше 65 лет, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 10:27
Авто

Mercedes-Benz Pullman с салоном Maybach 62 продают за 2 млн евро

В Нидерландах салон Auto Leitner продаёт единственный в своём роде рестомод Mercedes-Benz 600 Pullman 1975 года выпуска за 2 млн 150 тыс. евро, это примерно 178 млн рублей.
Тарантас Ньюс 06:50
Космос

Астрофизик обнаружил самую быстровращающуюся звезду Млечного Пути

Скорость вращения обнаруженной звезды составляет 540 км/с, что на почти 100 км/с быстрее, чем у предыдущего рекордсмена – звезды HD 191423, которая была открыта 10 лет назад.
Капитал страны 15:32
Общество

Главный инфекционист Забайкалья объяснила необходимость маски на улице

Защитную маску необязательно надевать на улице, если рядом нет других людей, заявила главный внештатный инфекционист Забайкальского края Елена Веселова 6 апреля во время прямого эфира в социальных сетях.
ИА Красная Весна 06:08
Политика

NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
РБК вчера в 16:12
Общество

Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 19:05
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Онор Блэкман

Наибольшую известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда - руководителя труппы профессиональных пилотов "Летающий цирк" Пусси Галор - в третьем фильме франшизы о британском суперагенте "Голдфингер" (Goldfinger, 1964).
ТАСС 12:57
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Игры

Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000

В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Игромания.ру 12:59
Общество

В Бурятии работники старше 65 лет могут оформить больничный

В течение 7 календарных дней со дня формирования листка Фонд назначит и одномоментно выплатит пособие гражданину за все 14 календарных дней нахождения на больничном, отмечают в отделении ФСС по Бурятии.
Восток-Телеинформ вчера в 00:08
Экономика

Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих

Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Ведомости 10:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное