с чего всё началось

В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов. Об этом сообщил главврач Денис Проценко на своей странице в Facebook.

В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов

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