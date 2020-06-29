Происшествия
RT на русскомВ больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов. Об этом сообщил главврач Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить568
с чего всё началось
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 310 пациентов, выписаны 13, пять человек умерли.РИА Новости01:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 02:56, Ашберн
Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости вчера в 21:29
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".
Газета.Ru вчера в 01:37
Гаджеты
Яблоко на проводе: как правильно заряжать iPhone
Следующее уведомление появится при заряженной на 10% батарее и там уже можно будет в один клик перевести устройство в энергосберегающий режим, который позволит протянуть какое-то время.
Популярная механика 00:07
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 26 июня в 02:05
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
Происшествия
В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу
В Карачи произошло нападение боевиков на Пакистанскую фондовую биржу, сообщает Dawn.
RT на русском 02:32
Общество
В Финляндию на сбор урожая приедут девять тысяч украинцев
На сельскохозяйственных работах в Финляндии в этом году заняты лишь 104 россиянина и примерно девять тысяч украинцев, рассказала РИА Новости представитель Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен.
РИА Новости вчера в 20:14
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Общество
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня в Instagram написала, что получила от государства помощь в размере МРОТ.
РИА Новости 01:56
Политика
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Общество
Перечислены основные признаки готовящегося угона автомобиля
Другим признаком возможного готовящегося угона может быть «внезапно» незапертый автомобиль.
Профиль 02:42
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей вчера в 07:09
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
Активисты предлагают людям пожилого возраста самим выбирать, будет ли банковская карта иметь функцию бесконтактной оплаты или нет.
Evo-rus.com 02:25
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор вчера в 13:05
Экономика
Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года
Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф.
Вести.Ru 02:15
Экономика
Делягин рассказал, как отберут сбережения россиян
Накопленные средства в банках, лежащие на счетах россиян, можно с легкостью отобрать, считает экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru вчера в 04:45
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
Общество
Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет
Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия". Автором фото стал житель польской деревни Ястрово.
Москва 24 вчера в 19:22
Общество
Более 1 тыс. пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки
Еще 1007 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за минувшие сутки.
Известия 02:16
Армия и оружие
Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Газета.Ru 26 июня в 16:59
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04