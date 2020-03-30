Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток. Как сообщалось, в Москве заработал всеобщий режим изоляции. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью.
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с чего всё началось
За сутки в московской больнице 40 в Коммунарке, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, умерло двое больных, сообщил
 в Facebook главврач больницы Денис Проценко.
Коммерсантъ01:11

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Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки

РИАМО01:54

Врач: За сутки в медцентре в Коммунарке скончались два человека

Агентство Москва01:15

В больнице в Коммунарке за сутки скончалось два пациента

Life.ru01:53

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

Интерфакс01:03

В больнице в Коммунарке умер пациент с коронавирусом

РИА Новости01:24

Два пациента умерли в Коммунарке за последние сутки. Один из них - из-за коронавируса

ТАСС01:24

В Москве за сутки умерло двое больных с коронавирусом

Коммерсантъ01:11
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Политика

Иран обвинил США в медицинском терроризме

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме из-за продолжения политики санкций в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:18
Политика

Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине.
ФАН вчера в 17:12
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Происшествия

В Воронеже ликвидируют крупную аварию на водоводе

REGNUM 02:38
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
РБК 02:45
Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
RT на русском 03:03
Здоровье

Стимулирующие выплаты предоставят медикам в Челябинской области

В Челябинской области рассматривают варианты оказания дополнительной поддержки медицинским работникам.
Первый областной 03:09
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Шоу-бизнес

Сын Олега Газманова рассказал о самоизоляции отца

Родион отметил, что отец на данный момент находится на жестком карантине, выдерживая полную изоляцию.
RuNews24.ru 03:30
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
Общество

Гордума Екатеринбурга потратит почти 6 миллионов на пиар депутатов

Общая сумма контрактов составляет 5,9 миллиона рублей.
Политсовет 02:42
Общество

Запаса медикаментов в Нью-Йорке хватит на неделю, заявил мэр

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что запасов медикаментов в городе хватит на неделю, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 02:39
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:56
Общество

В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции

Российская газета 02:41
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Экономика

IT-компании обратились к Минкомсвязи с просьбой о помощи

Николай Комлев, руководитель АПКиТ, обратился к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, с просьбой о включении IT-отрасли в перечень пострадавших от пандемии вируса COVID-19 и финансового кризиса, пишет 30 марта, в понедельник, "Коммерсантъ".
ГЛАС.RU 03:02
Общество

Кому и насколько увеличат пенсии с 1 апреля

Стало известно, кого с 1 апреля ждёт прибавка к пенсии.С 1 апреля текущего года будут проиндексированы социальные пенсии.
Pressa40 28 марта в 02:09
Политика

Украинцев обязали самоизолироваться после контактов с заражёнными COVID-19

Принятое правительством постановление предусматривает необходимость соблюдения режима самоизоляции лицами, заражёнными COVID-19, которым не требуется госпитализация, а также теми, кто контактировал с инфицированными.
News.ru 03:23
Здоровье

Препарат для лечения коронавируса создали в России

Россия намерена использовать для борьбы с коронавирусом препарат "Мефлохин".
Народные новости 28 марта в 10:36
Общество

Эпидемиолог не исключил возможное возвращение коронавируса осенью

Пандемия коронавируса может вернуться осенью 2020 года, полагает сербский эпидемиолог, доктор Зоран Радованович.
Вечерняя Москва 02:33
Политика

Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
ТАСС вчера в 19:36
Здоровье

Аллергики оказались в зоне риска из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией.
Lenta.ru 02:58
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса.
Москва. Северо-Запад вчера в 14:15
Политика

Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса

С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.
ТАСС вчера в 17:14
Общество

В Германии за сутки более 65 человек умерли из-за коронавируса

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии за сутки возросло на 4751 и достигло 57298, от заболевания умерли с воскресенья 66 человек, сообщает в понедельник Институт Роберта Коха.
РИА Новости 01:23
Происшествия

Сотрудник компании «Северсталь» заразился коронавирусом

Напомним, 27 марта в компании «Северсталь» сообщили, что у них обнаружен сотрудник с подозрением на коронавирус.
REGNUM 02:51
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Технологии

Лучшие приложения с медицинскими консультациями назвали в Роскачестве

«Российская система качества» (Роскачество) совместно с ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора составила список лучших мобильных приложений, через которые россияне не выходя из дома могут проконсультироваться с врачом.
Live24 02:41
Политика

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Пандемия COVID-19 угрожает всему человечеству, неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 17:51
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