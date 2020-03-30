Коронавирус
Вести.RuВ Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток. Как сообщалось, в Москве заработал всеобщий режим изоляции. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью.
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с чего всё началось
За сутки в московской больнице 40 в Коммунарке, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, умерло двое больных, сообщил в Facebook главврач больницы Денис Проценко.Коммерсантъ01:11
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Политика
Иран обвинил США в медицинском терроризме
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме из-за продолжения политики санкций в условиях пандемии коронавируса.
Политика
Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Здоровье
Стимулирующие выплаты предоставят медикам в Челябинской области
В Челябинской области рассматривают варианты оказания дополнительной поддержки медицинским работникам.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова рассказал о самоизоляции отца
Родион отметил, что отец на данный момент находится на жестком карантине, выдерживая полную изоляцию.
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Общество
Гордума Екатеринбурга потратит почти 6 миллионов на пиар депутатов
Общая сумма контрактов составляет 5,9 миллиона рублей.
Общество
Запаса медикаментов в Нью-Йорке хватит на неделю, заявил мэр
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что запасов медикаментов в городе хватит на неделю, сообщает телеканал CNN.
Общество
Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Общество
В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Экономика
IT-компании обратились к Минкомсвязи с просьбой о помощи
Николай Комлев, руководитель АПКиТ, обратился к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, с просьбой о включении IT-отрасли в перечень пострадавших от пандемии вируса COVID-19 и финансового кризиса, пишет 30 марта, в понедельник, "Коммерсантъ".
Общество
Кому и насколько увеличат пенсии с 1 апреля
Стало известно, кого с 1 апреля ждёт прибавка к пенсии.С 1 апреля текущего года будут проиндексированы социальные пенсии.
Политика
Украинцев обязали самоизолироваться после контактов с заражёнными COVID-19
Принятое правительством постановление предусматривает необходимость соблюдения режима самоизоляции лицами, заражёнными COVID-19, которым не требуется госпитализация, а также теми, кто контактировал с инфицированными.
Здоровье
Препарат для лечения коронавируса создали в России
Россия намерена использовать для борьбы с коронавирусом препарат "Мефлохин".
Общество
Эпидемиолог не исключил возможное возвращение коронавируса осенью
Пандемия коронавируса может вернуться осенью 2020 года, полагает сербский эпидемиолог, доктор Зоран Радованович.
Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
Здоровье
Аллергики оказались в зоне риска из-за коронавируса
На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса.
Политика
Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса
С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.
Общество
В Германии за сутки более 65 человек умерли из-за коронавируса
Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии за сутки возросло на 4751 и достигло 57298, от заболевания умерли с воскресенья 66 человек, сообщает в понедельник Институт Роберта Коха.
Происшествия
Сотрудник компании «Северсталь» заразился коронавирусом
Напомним, 27 марта в компании «Северсталь» сообщили, что у них обнаружен сотрудник с подозрением на коронавирус.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Технологии
Лучшие приложения с медицинскими консультациями назвали в Роскачестве
«Российская система качества» (Роскачество) совместно с ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора составила список лучших мобильных приложений, через которые россияне не выходя из дома могут проконсультироваться с врачом.
Политика
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Пандемия COVID-19 угрожает всему человечеству, неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.