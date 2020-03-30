с чего всё началось

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток. Как сообщалось, в Москве заработал всеобщий режим изоляции. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью.

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Политика Иран обвинил США в медицинском терроризме Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме из-за продолжения политики санкций в условиях пандемии коронавируса.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Финансы Курс доллара превысил 80 рублей Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.

Общество Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.

Общество Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Экономика IT-компании обратились к Минкомсвязи с просьбой о помощи Николай Комлев, руководитель АПКиТ, обратился к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, с просьбой о включении IT-отрасли в перечень пострадавших от пандемии вируса COVID-19 и финансового кризиса, пишет 30 марта, в понедельник, "Коммерсантъ".

Политика Украинцев обязали самоизолироваться после контактов с заражёнными COVID-19 Принятое правительством постановление предусматривает необходимость соблюдения режима самоизоляции лицами, заражёнными COVID-19, которым не требуется госпитализация, а также теми, кто контактировал с инфицированными.

Политика Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.

Политика Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.

Общество В Германии за сутки более 65 человек умерли из-за коронавируса Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии за сутки возросло на 4751 и достигло 57298, от заболевания умерли с воскресенья 66 человек, сообщает в понедельник Институт Роберта Коха.

Происшествия Сотрудник компании «Северсталь» заразился коронавирусом Напомним, 27 марта в компании «Северсталь» сообщили, что у них обнаружен сотрудник с подозрением на коронавирус.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Технологии Лучшие приложения с медицинскими консультациями назвали в Роскачестве «Российская система качества» (Роскачество) совместно с ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора составила список лучших мобильных приложений, через которые россияне не выходя из дома могут проконсультироваться с врачом.