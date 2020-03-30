Коронавирус
ИзвестияГлавврач Коммунарки назвал число проходящих лечение пациентов
В московской больнице в Коммунарке в настоящее время проходят лечение 348 человек, в том числе и с коронавирусом, при этом за сутки поступило 28 пациентов. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил главный врач клиники Денис Проценко.
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Общество
Власти Башкирии намерены ввести режим самоизоляции и «сухой закон»
Власти Башкирии проработают введение режима самоизоляции на фоне распространения коронавируса и рассматривают возможность введения «сухого закона» из-за выросшего спроса на алкоголь.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
В Пскове скончался пациент с коронавирусом
В Пскове скончался пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
Общество
Китай объявил о завершении эпидемии коронавируса
28 марта количество новых случаев упало ниже 3000, что позволяет говорить об успешной остановке эпидемии в масштабах страны, пишет Вечерний курьер.
Общество
Более 700 тыс. жителей России находятся на контроле Роспотребнадзора
Москва, 30 марта 2020, 11:56 — REGNUM Роспотребнадзор контролирует около 737 тыс. граждан России, которые находятся на самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Космос
Удар по астероиду нанесет «космический дротик» DART
Общество
В России утвердили список товаров первой необходимости
На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве четырех человек в Якутии признал вину
Мужчина, задержанный в Якутии по подозрению в убийстве четырех человек, среди которых двое детей, признал вину.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Недвижимость
Раскрыто влияние коронавируса на российский рынок жилья
Российский рынок жилья меняется под влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Тарасов подарил жене автомобиль Porsche
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
1. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей
Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Здоровье
Еще две петербургские больницы перепрофилировали для лечения пневмонии
В госпитале для ветеранов войн 225 коек перепрофилировали в пульмонологические, пациентов другого профиля из него выпишут или переведут в другие лечебные учреждения.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Политика
В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу
Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Экономика
В России предложили отменить НДС
Ввести каникулы по ряду налогов для общепита и предприятий потребрынка России предложили в Минпромторге.
Финансы
Курс евро на Мосбирже перешел к снижению
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже перешел к снижению и опускался на 0,2%, до отметки в 87,57 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.
Общество
Калининградская область 31 марта перейдет на режим самоизоляции
Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса по примеру Москвы с 31 марта - губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Происшествия
В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом
В Республике Крым возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции местным жителем с коронавирусом, заразившим медика.
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Общество
В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу
О поездке за рубеж стало известно после обработки списков прибывших из-за границы жителей Башкирии, которые поступают в МВД.
Экономика
Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
В Италии попросили разрешить доставку гумпомощи из Крыма
В Италии Ассоциация адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale (Палата специалистов по уголовному европейскому праву) обратилась к президенту России Владимиру Путину и законодательным органам России с просьбой признать гуманитарной помощью груз для Неаполя, собранный в Крыму.
Армия и оружие
В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Газета, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны, сообщает, что борьба с вертолетами противника включена в программу боевой подготовки снайперов.
Общество
В Минздраве дали рекомендации для находящихся в самоизоляции
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай дал рекомендации для находящихся в самоизоляции, передает РИА "Новости".
Хоккей
Квартальнов продолжит тренировать «Ак Барс»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов продолжит работу с командой в следующем сезоне КХЛ.
Футбол
Сезон в АПЛ могут завершить в июле
Руководство АПЛ рассматривает возможность завершения сезона летом, сообщает The Independent.