Коронавирус

ИзвестияИзвестияГлавврач Коммунарки назвал число проходящих лечение пациентов

В московской больнице в Коммунарке в настоящее время проходят лечение 348 человек, в том числе и с коронавирусом, при этом за сутки поступило 28 пациентов. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил главный врач клиники Денис Проценко.
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Из больницы в Коммунарке выписали 10 пациентов за сутки

Москва 24вчера в 01:22

Главный врач Коммунарки сообщил последние данные о пациентах

Российская газета02:06

Лечение в больнице в Коммунарке проходят 348 человек

ТАСС01:18

В больнице в Коммунарке проходят лечение около 350 пациентов

Газета.Ru01:18

В больнице в Коммунарке лечатся 330 пациентов

РИА Новостивчера в 01:12

Десять пациентов выписали за сутки из медцентра в Коммунарке

Агентство Москвавчера в 01:04

В Коммунарке за сутки от коронавируса вылечили 11 человек

РЕН ТВ28 марта в 03:05
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Власти Башкирии намерены ввести режим самоизоляции и «сухой закон»

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Известия 04:11
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Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
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В Пскове скончался пациент с коронавирусом

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Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 11:38
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Удар по астероиду нанесет «космический дротик» DART

LentaChel.ru вчера в 09:31
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В России утвердили список товаров первой необходимости

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RuNews24.ru 28 марта в 14:05
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ТАСС 03:35
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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
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Раскрыто влияние коронавируса на российский рынок жилья

Российский рынок жилья меняется под влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 02:44
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Тарасов подарил жене автомобиль Porsche

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Евро-футбол.ру вчера в 13:33
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

1. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.
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Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
РИА Новости 04:56
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
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Еще две петербургские больницы перепрофилировали для лечения пневмонии

В госпитале для ветеранов войн 225 коек перепрофилировали в пульмонологические, пациентов другого профиля из него выпишут или переведут в другие лечебные учреждения.
Росбалт 04:57
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Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже перешел к снижению и опускался на 0,2%, до отметки в 87,57 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.
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Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса по примеру Москвы с 31 марта - губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом

В Республике Крым возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции местным жителем с коронавирусом, заразившим медика.
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В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу

О поездке за рубеж стало известно после обработки списков прибывших из-за границы жителей Башкирии, которые поступают в МВД.
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Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Италии попросили разрешить доставку гумпомощи из Крыма

В Италии Ассоциация адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale (Палата специалистов по уголовному европейскому праву) обратилась к президенту России Владимиру Путину и законодательным органам России с просьбой признать гуманитарной помощью груз для Неаполя, собранный в Крыму.
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Газета, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны, сообщает, что борьба с вертолетами противника включена в программу боевой подготовки снайперов.
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Замминистра здравоохранения России Олег Салагай дал рекомендации для находящихся в самоизоляции, передает РИА "Новости".
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Сезон в АПЛ могут завершить в июле

Руководство АПЛ рассматривает возможность завершения сезона летом, сообщает The Independent.
Спорт-Экспресс вчера в 17:48
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