Коронавирус
РИА НовостиВ больнице в Коммунарке рассказали, почему Путин надел желтый костюм
Во время визита в больницу в Коммунарке Владимир Путин носил защитный костюм, как у врачей, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер на ютьюб-канале. "Только у него желтого цвета костюм — оказался его размера, а мы — в белых", — отметил он.
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Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Политика
США отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму
Посольство США в Украине заявило, что запрет иностранцам владеть землей на полуострове "усиливает основу для международных санкций" В ведомстве напомнили, что не признают Крым территорией России.
Экономика
Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам
С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Здоровье
Еще у четырех жителей Бурятии предварительно выявили коронавирус
Еще у четырех человек, контактировавших с первыми зараженными в Бурятии, первично подтвердили наличие коронавирусной инфекции.
Космос
Вояджер-2 обнаружил плазменный пузырь Урана
Общество
У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких
Общество
Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Семь человек погибли, ещё один пострадал.
Происшествия
Полиция дала рекомендации против мошенников в условиях коронавируса
Московская полиция рекомендовала горожанам предупредить пожилых родственников о возможных ухищрениях мошенников во время ограничительных мер из-за коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Футбол
Мэр Бергамо: матч «Аталанты» и «Валенсии» стал биологической бомбой
Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори заявил, что около 40 тысяч болельщиков могли заразиться коронавирусом на матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и испанской "Валенсией".
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Политика
Путин предложил странам G20 «вычистить политическую шелуху» санкций
Среди общих для G20 мер борьбы с кризисом Владимир Путин предложил зарубежным коллегам создать под эгидой МВФ специальный фонд, который бы обеспечил доступ к финансированию для стран, которые сильно пострадали от эпидемии коронавируса и при этом испытывают потребности в ресурсах.
Общество
Больше тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в Турции
К 26 марта 2020 года в мире COVID-19 заразились свыше 500 тысяч человек. Около 22,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели.
Общество
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Космос
Предоставление услуги доступа в интернет со спутника «Экспресс-АМ6» прекращено
Как уточняется в информационном письме оператора, это вызвано тем, что аномальная работа жидкостного контура системы терморегулирования «Экспресс-АМ6» привела к деградации технических характеристик КА, и дальнейшее предоставление сервиса в соответствии с лицензионными требованиями к качеству и бесперебойности услуг связи в Ка-диапазоне частот оказалось невозможным.
Киберспорт
Natus Vincere завершила борьбу на благотворительном турнире по Dota 2
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Армия и оружие
В Италию прибыл последний российский военный самолет
В Италию прибыл последний российский военный самолет, ставший 14 по счету.
Политика
Трамп и Макрон обсудили коронавирус и его экономические последствия
Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по вопросу борьбы с пандемией коронавируса и необходимости минимизировать экономические последствия кризиса, говорится в заявлении Белого дома.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Спорт
Шахматный турнир претендентов приостановлен
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Авто
Автомобили Lada получат новую панель приборов
Российские автомобили LADA могут получить новую приборную панель.
Экономика
В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс
Международный валютный фонд и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Происшествия
Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников
Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.