Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ больнице в Коммунарке рассказали, почему Путин надел желтый костюм

Во время визита в больницу в Коммунарке Владимир Путин носил защитный костюм, как у врачей, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер на ютьюб-канале. "Только у него желтого цвета костюм — оказался его размера, а мы — в белых", — отметил он.
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Раскрыты особенности защиты Путина от коронавируса в Коммунарке

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В больнице в Коммунарке объяснили, почему Путин надел жёлтый костюм

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Главврач больницы в Коммунарке объяснил желтый защитный костюм Путина

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В инфекционной больнице пояснили, почему Путин был в желтом костюме

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От белой кружки до желтого автомобиля. Как Путин превращал обычные товары в бестселлеры

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МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

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Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори заявил, что около 40 тысяч болельщиков могли заразиться коронавирусом на матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и испанской "Валенсией".
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Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
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Путин предложил странам G20 «вычистить политическую шелуху» санкций

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К 26 марта 2020 года в мире COVID-19 заразились свыше 500 тысяч человек. Около 22,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели.
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Трамп и Макрон обсудили коронавирус и его экономические последствия

Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по вопросу борьбы с пандемией коронавируса и необходимости минимизировать экономические последствия кризиса, говорится в заявлении Белого дома.
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Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
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"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
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Шахматный турнир претендентов приостановлен

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В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс

Международный валютный фонд и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.
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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
RT на русском 07:16
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