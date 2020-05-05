Коронавирус
REGNUMВ больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин
Москва, 5 мая 2020, 10:07 — REGNUM Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев.
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Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в московской больнице в Коммунарке, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.ТАСС02:56
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