Коронавирус

REGNUMREGNUMВ больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин

Москва, 5 мая 2020, 10:07 — REGNUM Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев.
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Член президиума РАН Евгений Микрин умер в больнице в Коммунарке

Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в московской больнице в Коммунарке, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.
ТАСС02:56

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Генконструктор пилотируемых программ Евгений Микрин умер от COVID-19

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Генконструктор пилотируемых программ РФ Евгений Микрин умер от коронавируса

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В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин

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Умер заболевший COVID-19 генконструктор пилотируемых программ Микрин

Московский Комсомолец03:23

Член президиума РАН Евгений Микрин умер в больнице в Коммунарке

ТАСС02:56
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За сутки на коронавирус протестировали более пяти тысяч петербуржцев

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Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах

Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
РБК 01:27
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Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

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Российская газета вчера в 10:46
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

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Первая смерть пациента с коронавирусом зафиксирована в Крыму

Первая смерть пациента с подтвержденным COVID-19 зафиксирована в Крыму.
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Четвертый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе

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Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
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Микрин Евгений Анатольевич
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Советский и российский учёный в области механики и процессов управления, конструктор ракетно-космической техники. Академик РАН. Член Президиума РАН. Генеральный конструктор пилотируемых программ РФ, генеральный конструктор ПАО РКК «Энергия» им. С. П. Королёва.
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