Шоу-бизнес
Lenta.ruВ больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
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«Коронавирус вылечили, но она пока даже не встает!» — в больнице возмущены информацией о выписке Бабкиной
На днях стала появляться противоречивая информация, что Надежда Бабкина, недавно еще подключенная к аппаратам ИВЛ, чудесным образом исцелилась и буквально завтра готовится к выписке. «СтарХит» узнал, как на самом деле чувствует себя артистка.StarHit.ru07:06
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