Шоу-бизнес
Lenta.ruВ больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
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с чего всё началось
«Коронавирус вылечили, но она пока даже не встает!» — в больнице возмущены информацией о выписке Бабкиной
На днях стала появляться противоречивая информация, что Надежда Бабкина, недавно еще подключенная к аппаратам ИВЛ, чудесным образом исцелилась и буквально завтра готовится к выписке. «СтарХит» узнал, как на самом деле чувствует себя артистка.StarHit.ru07:06
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Комментарии
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Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
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Крупный астероид сегодня сблизится с Землей
Мимо Земли сегодня пролетит крупный астероид №52768 (1998 OR2).
Петрозаводск говорит вчера в 00:46
Политика
Рада призвала усилить международное давление на Россию
Верховная рада приняла постановление об обращении к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию, передаёт УНИАН.
RT на русском 08:50
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Здоровье
В Ялте разворачивается коронавирусный госпиталь
Главврач Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму Александр Калинин уточняет: - Сейчас помощь пациентам, инфицированным коронавирусом, оказывается в условиях инфекционного отделения больницы – это 70-коечный корпус, который располагается по адресу Бакунинский проезд, 11.
Крымская газета 07:26
Здоровье
В Подмосковье могут регламентировать продажу медицинских масок
В Подмосковье могут регламентировать продажу медицинских масок, чтобы избежать дефицита этого товара, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
RT на русском 12:30
Здоровье
Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира
Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru 09:20
Политика
Киев раскрыл итоги переговоров глав МИД стран «нормандской четверки»
Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» договорились, что дата прекращения огня в Донбассе будет определена Трехсторонней контактной группой в кратчайшие сроки, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба входе онлайн-брифинга по итогам переговоров.
Rambler News Service 11:39
Шоу-бизнес
Платье с глубоким декольте сделало Хайди Клум героиней мемов
Хайди появилась на экранах в переливающемся мини-платье с глубоким декольте, которое еле прикрывало бюстгальтер с пуш-ап-эффектом, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 08:05
Общество
ОГЭ в нынешнем году могут отменить
Минпросвещения РФ обсуждает возможность отменить Основные государственные экзамены (ОГЭ) для девятиклассников и провести аттестацию по итоговым оценкам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью Общественному телевидению России.
Коммерсантъ 13:02
Общество
В Краснодарском крае вводят масочный режим
В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации.
ФедералПресс 05:46
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
Общество
В Ростовской области введут обязательный масочный режим
Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
Транспорт
«Аэрофлот» ввел сертификаты для компенсации за отмененные рейсы
Авиакомпания «Аэрофлот» ввела сертификаты для компенсации стоимости билетов за отмененные полеты в период пандемии коронавируса.
Мойка78 09:01
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
RT на русском 04:14
Общество
Рабочие Чаяндинского месторождения перекрыли трассу в Якутии
Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
Говорит Москва 08:00
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
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Названа возможная причина повторного заболевания коронавирусом
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Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество
У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке
У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
Общество
В российском регионе прошел черный дождь
В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
Lenta.ru 08:17
Общество
Собянин допустил, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил выход Москвы на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Депутат Макаров спрогнозировал переход к новой модели государства
Борьба с кризисом, по мнению Мау, приведет к рождению новых институтов и правил, одни из которых окажутся краткосрочными, а другие останутся надолго.
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Опубликовано видео из реанимации с зараженными коронавирусом
Столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом опубликовал видео из реанимации Первой Градской больницы, где проходят лечение больные COVID-19.
РИА Новости 12:30
Футбол
Губерниев раскритиковал возможное расширение РПЛ
Журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд, если турнир не будет продолжен из-за пандемии коронавируса, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:29