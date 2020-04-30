Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruВ больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
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с чего всё началось

«Коронавирус вылечили, но она пока даже не встает!» — в больнице возмущены информацией о выписке Бабкиной

На днях стала появляться противоречивая информация, что Надежда Бабкина, недавно еще подключенная к аппаратам ИВЛ, чудесным образом исцелилась и буквально завтра готовится к выписке. «СтарХит» узнал, как на самом деле чувствует себя артистка.
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Общая слабость и кормит сиделка: стало известно о состоянии Надежды Бабкиной

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Директор театра «Русская песня» рассказал, когда выпишут Надежду Бабкину

ТАСС09:49

«Коронавирус вылечили, но она пока даже не встает!» — в больнице возмущены информацией о выписке Бабкиной

StarHit.ru07:06

Врачи возмущены «скорой выпиской» Бабкиной

НТВ08:11

Новость о выписке Надежды Бабкиной возмутила врачей

Московский Комсомолец09:13

Надежду Бабкину выпишут из больницы 1 мая

Российская газета05:48

Представитель Бабкиной рассказал, когда ее могут выписать из больницы

РИА Новости05:21
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Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель. Основатель и художественный руководитель вокального ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель-директор ГБУК города Москвы «Московский государственный академический театр „Русская песня“». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член российской политической партии «Единая Россия».
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