Шоу-бизнес
РамблерВ больнице опровергли новость о выписке Бабкиной
В больнице, где проходит лечение народная артистка Надежда Бабкина, опровергли информацию о ее выписке.
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с чего всё началось
«Коронавирус вылечили, но она пока даже не встает!» — в больнице возмущены информацией о выписке Бабкиной
На днях стала появляться противоречивая информация, что Надежда Бабкина, недавно еще подключенная к аппаратам ИВЛ, чудесным образом исцелилась и буквально завтра готовится к выписке. «СтарХит» узнал, как на самом деле чувствует себя артистка.StarHit.ru07:06
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