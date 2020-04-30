На днях стала появляться противоречивая информация, что Надежда Бабкина, недавно еще подключенная к аппаратам ИВЛ, чудесным образом исцелилась и буквально завтра готовится к выписке. «СтарХит» узнал, как на самом деле чувствует себя артистка.

с чего всё началось

В больнице, где проходит лечение народная артистка Надежда Бабкина, опровергли информацию о ее выписке.

В больнице опровергли новость о выписке Бабкиной

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