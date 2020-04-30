Шоу-бизнес

РамблерРамблерВ больнице опровергли новость о выписке Бабкиной

В больнице, где проходит лечение народная артистка Надежда Бабкина, опровергли информацию о ее выписке.
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«Коронавирус вылечили, но она пока даже не встает!» — в больнице возмущены информацией о выписке Бабкиной

На днях стала появляться противоречивая информация, что Надежда Бабкина, недавно еще подключенная к аппаратам ИВЛ, чудесным образом исцелилась и буквально завтра готовится к выписке. «СтарХит» узнал, как на самом деле чувствует себя артистка.
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«Она не встает»: Врачи Надежды Бабкиной опровергли ее выписку

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Popcornnews.ru09:15

За прикованной к постели Надеждой Бабкиной в больнице ухаживает сиделка

Комсомольская правда08:10

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Новость о выписке Надежды Бабкиной возмутила врачей

Московский Комсомолец09:13

Врачи опровергли информацию о выписке Надежды Бабкиной

Paparazzi.ru07:35

«Коронавирус вылечили, но она пока даже не встает!» — в больнице возмущены информацией о выписке Бабкиной

StarHit.ru07:06
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Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель. Основатель и художественный руководитель вокального ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель-директор ГБУК города Москвы «Московский государственный академический театр „Русская песня“». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член российской политической партии «Единая Россия».
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