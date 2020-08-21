Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
Жительница Петербурга Оксана Капкаева познакомилась с одним из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Романом Волянюком, которого планировалось похитить и передать Службе безопасности Украины (СБУ), но провалила операцию.
"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального.
С 21 по 23 августа в поселке Коктебель Республики Крым состоится международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party на открытом воздухе, в котором примут участие звезды российского и международного джаза.
Решение о продлении режима повышенной готовности дает возможность работающим пенсионерам этого возраста оставаться дома и продлевать больничные листы, пояснили в пресс-службе регионального правительства.
«Губернатор Виктор Томенко выразил сожаление по поводу ее инициативы, но отставку принял и поблагодарил за совместную работу и за многие годы службы в органах государственной власти Алтайского края», — отмечается в официальном сообщении.