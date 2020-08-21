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Ведомости
Ведомости

В больницу к Навальному направились немецкие врачи

Врачи из Германии направляются в больницу скорой помощи в Омске, где в коме находится основатель ФБК Алексей Навальный, сообщает пресс-служба минздрава Омской области.В источнике
Подробнее о событии
Новый Омск

Юлия Навальная: «Немецкие врачи были в омской больнице, но нас к ним не пустили»

Новый Омск09:02
Город55.ру

Супруга Навального заявила, что семье не дают встретиться с немецкими врачами в Омске

Город55.ру08:50
РИА ОмскИнформ

К Навальному в Омск едут немецкие врачи

РИА ОмскИнформ07:25
Lenta.ru

Немецкие врачи ознакомятся с состоянием Навального

Lenta.ru08:05
News.ru

Врачи из Германии ознакомятся с состоянием Навального

News.ru07:26
Газета.Ru

Немецкие медики ознакомятся с состоянием Навального

Газета.Ru08:15
ТАСС

Немецкие медики ознакомятся с состоянием Навального

ТАСС07:11

Онколог рассказал, люди с какой особенностью гораздо реже болеют раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
Российская газета01:31
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Похищение лидера ополчения Донбасса провалила женщина с электрошокером

Жительница Петербурга Оксана Капкаева познакомилась с одним из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Романом Волянюком, которого планировалось похитить и передать Службе безопасности Украины (СБУ), но провалила операцию.
Lenta.ru07:59
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МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВ06:32
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Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
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В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального.
РИА Новости02:14
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Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до сентября

Решение о продлении режима повышенной готовности дает возможность работающим пенсионерам этого возраста оставаться дома и продлевать больничные листы, пояснили в пресс-службе регионального правительства.
Вечерний Челябинск08:29
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Зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова ушла в отставку

«Губернатор Виктор Томенко выразил сожаление по поводу ее инициативы, но отставку принял и поблагодарил за совместную работу и за многие годы службы в органах государственной власти Алтайского края», — отмечается в официальном сообщении.
REGNUM06:32
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