Лукашенко признался в причастности к отъезду Тихановской в Литву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую вывезли в Литву по ее просьбе и при его участии, однако там ее «опутали» местные спецслужбы.