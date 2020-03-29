Коронавирус
Вести.RuВ больницу в Коммунарке за сутки поступили 12 пациентов
Главный врач больницы номер 40 в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в течение последних суток на лечение в медицинское учреждение поступили 12 новых пациентов, еще 10 выписаны. В настоящее время на лечении в больнице состоят 330 пациентов, у 154 из них диагноз "пневмония".
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Технологии
В Huawei хотят вернуть в свои смартфоны сервисы Google
В недавнем интервью американскому изданию Wired глава Huawei заявил, что они хотят вернуть в свои смартфоны сервисы Google.
Общество
В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки
Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Гаджеты
Ноутбук ASUS TUF Gaming оснащён процессором AMD Ryzen 7 4800H
В тестовом пакете Cinebench R15 появился игровой ноутбук ASUS TUF Gaming на базе центрального процессора AMD Ryzen 7 4800H и графического чипа NVIDIA GeForce RTX 2060.
Футбол
Sport24: ЦСКА продлил карантин до 1 мая
По информации Sport24, московский ЦСКА продлил командный карантин до 1 мая.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Происшествия
Пациент с коронавирусом скончался во Владимирской области
Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус скончался в больнице во Владимирской области.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Общество
Регионам выделят средства на борьбу с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 33,4 миллиарда рублей будет выделено 77 регионам из-за ситуации с коронавирусом, эти средства пойдут на организацию дополнительных койко-мест в больницах и медицинское оборудование.
Здоровье
Вакцина от туберкулёза может помочь в борьбе против коронавируса
Вакцина от туберкулеза БЦЖ, которую наше граждане получают ещё в младенчестве, может оказаться спасением от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на статью издания New York Times.
Происшествия
Жителя Ямала накажут за выгул собаки во время режима самоизоляции
Житель Губкинского нарушил режим самоизоляции и пошел рано утром выгуливать собаку.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Технологии
В соцсети «Одноклассники» запустили сервисы госуслуг
Социальная сеть «Одноклассники» совместно с порталом госуслуг запустила приложение, которое дает возможность пользоваться госуслугами внутри соцсети.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, когда эффективны медицинские маски
Маски предназначены прежде всего для тех, кто уже заболел — она удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека.
Экономика
Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна
Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Энергетика
Норвегия приготовилась нанести удар в нефтяной войне
Норвегия нарастит объем добычи нефти на месторождении Йохан Свердруп в Северном море, что ухудшит ситуацию на мировом нефтяном рынке, где в настоящее время предложение существенно превосходит спрос.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. При этом отмечается, что курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Происшествия
С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек
Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.
Общество
В Центральном парке Нью-Йорка заработает мобильный госпиталь
В Центральном парке Нью-Йорка разворачивают мобильный госпиталь, способный вместить 68 человек, заразившихся COVID-19, сообщает New York Post.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти
Число заболевших коронавирусом продолжает расти.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Спорт
МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады
Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.
Политика
Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции
Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.
Футбол
Капитан «Астон Виллы» призывал всех остаться дома, а сам разбил машину
Накануне аварии Грилиш в своих социальных сетях разместил обращение к фанатам, призвав их оставаться дома и соблюдать карантин из-за распространения коронавируса.
Политика
The National Interest (США): кто выигрывает, пока Саудовская Аравия и Россия ведут нефтяную войну? (The National Interest)
Выход из соглашения ОПЕК+ и развязывание ценовой войны на уничтожение с Саудовской Аравией может показаться довольно странным, вызывающим недоумение способом отомстить, однако в этом безумии, вероятно, все же есть некоторая логика.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Общество
Тактаров заподозрил США в изобретении коронавируса
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров заподозрил США в изобретении коронавируса.