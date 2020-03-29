Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ больницу в Коммунарке за сутки поступили 12 пациентов

Главный врач больницы номер 40 в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в течение последних суток на лечение в медицинское учреждение поступили 12 новых пациентов, еще 10 выписаны. В настоящее время на лечении в больнице состоят 330 пациентов, у 154 из них диагноз "пневмония".
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В больнице в Коммунарке проходят лечение около 350 пациентов

Газета.Ru01:18

Главный врач Коммунарки сообщил последние данные о пациентах

Российская газета02:06

Двенадцать пациентов доставили в больницу в Коммунарке за сутки

Вечерняя Москвавчера в 01:32

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ТАСС01:18

Из больницы в Коммунарке выписали 10 пациентов за сутки

Москва 24вчера в 01:22

В больнице в Коммунарке лечатся 330 пациентов

РИА Новостивчера в 01:12

Десять пациентов выписали за сутки из медцентра в Коммунарке

Агентство Москвавчера в 01:04
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Ugpressa.ru 04:10
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Жителя Ямала накажут за выгул собаки во время режима самоизоляции

Житель Губкинского нарушил режим самоизоляции и пошел рано утром выгуливать собаку.
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Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
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Роспотребнадзор рассказал, когда эффективны медицинские маски

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Московский Комсомолец 07:54
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Курс доллара поднялся выше 80 рублей

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Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.
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Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти

Число заболевших коронавирусом продолжает расти.
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Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
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МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады

Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.
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Газета.Ru 01:54
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Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров заподозрил США в изобретении коронавируса.
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