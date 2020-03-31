Коронавирус
REGNUMВ большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом
Москва, 10 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Введённые из-за распространения коронавируса ограничения смягчили в 56 из 85 российских регионов, следует из подписанных в субъектах РФ нормативно-правовых актов.
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с чего всё началось
Ограничения, ранее введенные для населения и бизнеса из-за распространения коронавируса, к вечеру четверга были смягчены в 56 из 85 российских регионов. Это следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов.ТАССвчера в 15:45
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ТАСС: Две трети российских регионов смягчили ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом
Фонтанка.Рувчера в 17:10
Российские регионы смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
Комсомольская правдавчера в 23:38
Почти две трети регионов РФ смягчили ограничения, введенные из-за COVID-19
Аргументы и Фактывчера в 16:51
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