Коронавирус

REGNUMREGNUMВ большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом

Москва, 10 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Введённые из-за распространения коронавируса ограничения смягчили в 56 из 85 российских регионов, следует из подписанных в субъектах РФ нормативно-правовых актов.
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с чего всё началось

Почти две трети регионов России смягчили веденные из-за коронавируса ограничения

Ограничения, ранее введенные для населения и бизнеса из-за распространения коронавируса, к вечеру четверга были смягчены в 56 из 85 российских регионов. Это следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов.
ТАССвчера в 15:45

Подробнее о событии

ТАСС: Две трети российских регионов смягчили ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом

Фонтанка.Рувчера в 17:10

Две трети российских регионов смягчили режим самоизоляции

РЕН ТВвчера в 22:51

Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 21:22

Российские регионы смягчили введенные из-за коронавируса ограничения

Комсомольская правдавчера в 23:38

Почти две трети регионов РФ смягчили ограничения, введенные из-за COVID-19

Аргументы и Фактывчера в 16:51

В 53 российских регионах смягчены ограничения из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 16:15

Почти две трети регионов России смягчили веденные из-за коронавируса ограничения

ТАССвчера в 15:45
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 03:29, Ашберн
Общество

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:51
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Известия 01:26
Гаджеты

Опубликованы первые фотографии, снятые на камеру OnePlus 8 Pro

Известно, что на смартфоне установлена камера Sony IMX689 с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1.78, вторым — сверхширокоугольный сенсор Sony IMX586 (120°, f/2.2) также на 48 Мп.
Srnsk вчера в 04:24
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета вчера в 05:13
Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Общество

На создании российских боевых роботов украли 29 миллионов

Следствие считает, что по двум контрактам на создание и обслуживание роботов было похищено в общей сложности 29,1 миллиона рублей.
Политсовет 01:57
Общество

Вильфанд рассказал, когда тепло установится в Центральной России

В Центральной России не раньше середины апреля установится теплая погода, позволяющая людям снять верхнюю одежду, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Москва 24 02:10
Гаджеты

Samsung представил смартфоны Galaxy A71 и Galaxy A51 с поддержкой 5G

UfaTime.ru вчера в 13:36
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 08 апреля в 05:48
Происшествия

В Пятигорске мужчина захватил родных в заложники

В Пятигорске мужчина захватил в заложники сестру и ее детей, закрылся в квартире и потребовал крупную сумму денег.
РБК вчера в 10:12
Общество

В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:21
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия вчера в 17:09
Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 08:27
Общество

37 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

В Москве за сутки 37 пациентов с коронавирусом выздоровели.
Известия 02:39
Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 14:16
Общество

В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавируса

В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Урал-пресс-информ 01:56
Общество

В Югре разрешили открыть парикмахерские и салоны красоты

Постановление уже подписала глава автономного округа.
Российская газета 03:02
Армия и оружие

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
РИА Новости 00:11
Политика

Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»

Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
RT на русском 08 апреля в 09:12
Политика

Рейтинг Трампа рекордно вырос на фоне пандемии коронавируса

Вашингтон, 10 апреля 2020, 04:02 — REGNUM Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки на фоне пандемии коронавируса, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные соцопроса.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»

США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Армия и оружие

Российская армия теснит американских военных в Сирии

RuNews24.ru 01:39
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс

RuNews24.ru вчера в 19:14
Общество

Пик коронавируса в России спрогнозировала Скворцова

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, заболеваемость коронавирусной инфекцией в нашей стране может выйти на пиковое плато примерно через две недели, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 08 апреля в 00:56
Общество

Ученый Санджа Илич опроверг мифы о передаче коронавируса через еду

Ученый Санджа Илич, представляющий Университет Огайо в США, заявил о неспособности нового коронавируса предаваться через еду.
Дни24 01:17
Происшествия

Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке

За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 02:28
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Политика

Путин поручил МВД и Росгвардии усилить контроль за соблюдением россиянами карантина

Президент Владимир Путин поручил МВД РФ и Росгвардии принять дополнительные меры по соблюдению карантина россиянами, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Кремля.
Интерфакс 02:58
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