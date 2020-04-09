Коронавирус

REGNUMREGNUMВ большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом

Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.
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с чего всё началось

Почти две трети регионов России смягчили веденные из-за коронавируса ограничения

Ограничения, ранее введенные для населения и бизнеса из-за распространения коронавируса, к вечеру четверга были смягчены в 56 из 85 российских регионов. Это следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов.
ТАССвчера в 15:45

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Российские регионы смягчили введенные из-за коронавируса ограничения

Комсомольская правдавчера в 23:38

Почти две трети регионов России смягчили веденные из-за коронавируса ограничения

ТАССвчера в 15:45

Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 21:22

ТАСС: Две трети российских регионов смягчили ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом

Фонтанка.Рувчера в 17:10

Почти две трети регионов РФ смягчили ограничения, введенные из-за COVID-19

Аргументы и Фактывчера в 16:51

В 53 российских регионах смягчены ограничения из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 16:15

Две трети российских регионов смягчили режим самоизоляции

РЕН ТВвчера в 22:51
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Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу нефти

Саудовская Аравия и Россия договорились заключить соглашение о крупнейшем за последние десятилетия сокращении добычи нефти после месяца разногласий и падения спроса на углеводороды из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, пишет The Wall Street Journal.
Фергана вчера в 16:42
Политика

Кадыров выругался матом, комментируя спор о границе Чечни и Ингушетии

URA.Ru вчера в 09:40
Армия и оружие

The National Interest: Индия держит в страхе Пакистан и Китай благодаря России

Индия держит в страхе Пакистан и Китай благодаря «ядерной триаде», которую Нью-Дели удалось создать исключительно при поддержке Москвы.
ПолитРоссия вчера в 08:22
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Здоровье

Пик заболеваемости коронавирусом спрогнозировали в Ростовской области

Если все меры сработают и население нам поможет справиться, то уже через две недели это «плато» какое-то время постоит, а потом начнёт спускаться, — сказала Татьяна Быковская.
Privet-Rostov.ru 01:29
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 07 апреля в 02:34
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
Авто

Родстер Super Seven 1600 напомнит о самом первом Caterham

Британская фирма Caterham представила новую модификацию ретроспорткара Seven, подражающую самой первой модели марки родом из 1970-х.
Motor вчера в 08:01
Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ 08 апреля в 11:33
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией

Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru вчера в 12:23
Политика

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса.
Что происходит вчера в 00:22
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Политика

Конте прокомментировал помощь от России в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью BBC назвал оскорбительными утверждения о том, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянской стороне в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:31
Экономика

Назван срок восстановления экономики России

В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.
Lenta.ru 01:45
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor вчера в 02:54
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика

Победим коронавирус, как половцев: Путин обнадежил россиян

Путин отметил, что Россия смогла побороть и печенегов, и половцев.
Рамблер 08 апреля в 09:27
Политика

США изучают возможность продления СНВ-3

Представитель Госдепа заявил «РИА Новости», что США рассматривают вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), принимая во внимание имеющиеся в наши дни угрозы.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Правительство в Постановлении от 02.04.2020 № 409 установило ряд мер для поддержания экономики в условиях распространения пандемии.
Время Бухгалтера 07 апреля в 07:23
Общество

Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем

Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Известия вчера в 11:08
Происшествия

Суд продлил арест расстрелявшему срочников Шамсутдинову

Газета.Ru 00:59
Общество

На Ставрополье выявили еще десять случаев заражения коронавирусом

За все время в регионе зафиксировано 52 случая заражения коронавирусом. 9 человек выздоровели, один скончался.
АТВмедиа 01:30
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:27
Здоровье

Специалист предупредил о вызываемых коронавирусом осложнениях

Москва, 10 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний, заявил вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов 9 апреля в интервью газете "Вечерняя Москва" Эксперт подчеркнул, что появление таких патологий обычно отмечается у людей преклонного возраста.
REGNUM вчера в 23:54
Политика

На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

Lenta.ru 01:11
Армия и оружие

Беспилотник нанес удар по перевозившему Т-55 тягачу в Ливии

Российская газета 08 апреля в 08:17
Армия и оружие

Эстония, Латвия и Финляндия совместно разработают бронеплатформу

Shraibikus News 07 апреля в 11:52
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