Коронавирус
REGNUMВ большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом
Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.
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с чего всё началось
Ограничения, ранее введенные для населения и бизнеса из-за распространения коронавируса, к вечеру четверга были смягчены в 56 из 85 российских регионов. Это следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов.ТАССвчера в 15:45
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Российские регионы смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
Комсомольская правдавчера в 23:38
ТАСС: Две трети российских регионов смягчили ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом
Фонтанка.Рувчера в 17:10
Почти две трети регионов РФ смягчили ограничения, введенные из-за COVID-19
Аргументы и Фактывчера в 16:51
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Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу нефти
Саудовская Аравия и Россия договорились заключить соглашение о крупнейшем за последние десятилетия сокращении добычи нефти после месяца разногласий и падения спроса на углеводороды из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, пишет The Wall Street Journal.
Политика
Кадыров выругался матом, комментируя спор о границе Чечни и Ингушетии
Армия и оружие
The National Interest: Индия держит в страхе Пакистан и Китай благодаря России
Индия держит в страхе Пакистан и Китай благодаря «ядерной триаде», которую Нью-Дели удалось создать исключительно при поддержке Москвы.
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Здоровье
Пик заболеваемости коронавирусом спрогнозировали в Ростовской области
Если все меры сработают и население нам поможет справиться, то уже через две недели это «плато» какое-то время постоит, а потом начнёт спускаться, — сказала Татьяна Быковская.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Авто
Родстер Super Seven 1600 напомнит о самом первом Caterham
Британская фирма Caterham представила новую модификацию ретроспорткара Seven, подражающую самой первой модели марки родом из 1970-х.
Общество
Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Политика
Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Политика
Конте прокомментировал помощь от России в борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью BBC назвал оскорбительными утверждения о том, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянской стороне в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Назван срок восстановления экономики России
В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.
Общество
Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Политика
Победим коронавирус, как половцев: Путин обнадежил россиян
Путин отметил, что Россия смогла побороть и печенегов, и половцев.
Политика
США изучают возможность продления СНВ-3
Представитель Госдепа заявил «РИА Новости», что США рассматривают вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), принимая во внимание имеющиеся в наши дни угрозы.
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Правительство в Постановлении от 02.04.2020 № 409 установило ряд мер для поддержания экономики в условиях распространения пандемии.
Общество
Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем
Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Общество
На Ставрополье выявили еще десять случаев заражения коронавирусом
За все время в регионе зафиксировано 52 случая заражения коронавирусом. 9 человек выздоровели, один скончался.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Здоровье
Специалист предупредил о вызываемых коронавирусом осложнениях
Москва, 10 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний, заявил вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов 9 апреля в интервью газете "Вечерняя Москва" Эксперт подчеркнул, что появление таких патологий обычно отмечается у людей преклонного возраста.
Армия и оружие
Беспилотник нанес удар по перевозившему Т-55 тягачу в Ливии
Армия и оружие