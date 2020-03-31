Коронавирус

REGNUMREGNUMВ большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом

Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.
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с чего всё началось

Почти две трети регионов России смягчили веденные из-за коронавируса ограничения

Ограничения, ранее введенные для населения и бизнеса из-за распространения коронавируса, к вечеру четверга были смягчены в 56 из 85 российских регионов. Это следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов.
ТАССвчера в 15:45

Подробнее о событии

Российские регионы смягчили введенные из-за коронавируса ограничения

Комсомольская правдавчера в 23:38

Почти две трети регионов РФ смягчили ограничения, введенные из-за COVID-19

Аргументы и Фактывчера в 16:51

Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 21:22

ТАСС: Две трети российских регионов смягчили ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом

Фонтанка.Рувчера в 17:10

Две трети российских регионов смягчили режим самоизоляции

РЕН ТВвчера в 22:51

В 53 российских регионах смягчены ограничения из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 16:15

Почти две трети регионов России смягчили веденные из-за коронавируса ограничения

ТАССвчера в 15:45
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Наука

В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник

Московский Комсомолец вчера в 08:00
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия вчера в 15:58
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Игры

Разработчики «космической Dark Souls» решили отложить релиз

Оттава, 9 апреля 2020, 23:23 — REGNUM Студия Cradle Games, разрабатывающая игру Hellpoint и издательская компания tinyBuild объявили, что они решили отложить её релиз на второй квартал 2020 года.
REGNUM вчера в 16:23
Общество

Все безработные получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Владимир Путин подчеркнул, что было бы справедливо, если граждане, признанные безработными, могли бы рассчитывать на данный вид материальной поддержки.
ПензаСМИ 08 апреля в 09:25
Наука

Жители Амазонии выращивали тыквы и маниок более десяти тысяч лет назад

Международный коллектив ученых обнаружил доказательства того, что жители Амазонии начали выращивать растения более 10 тысяч лет назад.
Полит.ру вчера в 04:30
Гаджеты

Рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a

Megaobzor.com вчера в 17:04
Происшествия

В Оренбуржье дочь известного священника отпустили из СИЗО

Оренбург, 10 апреля 2020, 06:35 — REGNUM В Оренбурге суд изменил меру пресечения в отношении дочери известного священника, которую обвиняют в преступлении против детей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга.
REGNUM вчера в 23:35
Общество

СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники

Разбираясь в объединенном деле, следователи ГВСУ СКР установили, что в рамках двух контрактов с Минобороны на создание боевых роботов и их обслуживание было похищено более 24 млн руб. и 5,1 млн руб. соответственно.
Коммерсантъ вчера в 18:11
Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 08:27
Политика

Трамп: США достигли пика распространения коронавируса

Вашингтон, 10 апреля 2020, 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.
REGNUM вчера в 19:53
Энергетика

Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+

Мексика не согласна на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:10
Общество

В школах Хабаровского края досрочно прекращают занятия с 1 по 7 классы

В школах Хабаровского края досрочно заканчивается учебный год в 1-7 классах.
Байкал24 вчера в 13:04
Общество

Мишустин поддержал заморозку цен на продукты

По заявлению депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Владимира Плотникова, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией поддержал предложение о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 06:46
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ вчера в 18:58
Здоровье

В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии

Ещё одной мерой поддержки, как отметил Сухарев, может стать предоставление данной категории специалистов дополнительного отпуска после окончания особых мер, введённых из-за пандемии.
RT на русском вчера в 23:09
Энергетика

Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу нефти на уровне России

Власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти на четыре миллиона баррелей в сутки, но только если считать от апрельских уровней, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Эр-Рияда.
Lenta.ru вчера в 09:01
Общество

5 способов не платить за «коммуналку» во время самоизоляции и после

Правительство запретило отключать коммунальные услуги из-за долгов.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Культура

Только с жёнами! Харламов подтвердил верность Дробыша и Крутого

Вероятно, Харламов хотел подчеркнуть, что продюсеры не такие - они водят отношения только с жёнами, поэтому и подтвердил их верность браку таким необычным образом.
ВладТайм 08 апреля в 15:00
Общество

Порядок продления инвалидности будет временно упрощен

Государство автоматически продлит на полгода инвалидность тем гражданам, кто должен пройти переосвидетельствование в период с 1 марта по 1 октября.
Российская газета вчера в 14:27
Авто

В сети появились фото французской версии «Москвича-2141»

Тарантас Ньюс вчера в 12:16
Здоровье

В Самарской области возобновляют плановые госпитализации

С сегодняшнего дня, 9 апреля, в самарских медучреждениях возобновляется проведение плановых госпитализаций и медицинских обследований по направлению лечащего врача.
SamRU.ru вчера в 08:02
Общество

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

От вызванных коронавирусом осложнений в Москве скончались 12 пациентов.
Российская газета вчера в 22:57
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия вчера в 17:09
Финансы

Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам

«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
РБК вчера в 17:00
Экономика

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели

Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Телеканал 360° вчера в 07:02
Происшествия

В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина

Мужчина, который взял в заложники женщину с детьми в Пятигорске, был задержан, в результате произошедшего никто не пострадал.
RT на русском вчера в 12:18
Происшествия

В Хакасии число заболевших коронавирусом выросло до шести человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Хакасии выросло до шести человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 08 апреля в 01:38
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Общество

Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»

"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
РИА Новости вчера в 15:56
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