Коронавирус
REGNUMВ большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом
Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.
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с чего всё началось
Ограничения, ранее введенные для населения и бизнеса из-за распространения коронавируса, к вечеру четверга были смягчены в 56 из 85 российских регионов. Это следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов.ТАССвчера в 15:45
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Российские регионы смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
Комсомольская правдавчера в 23:38
Почти две трети регионов РФ смягчили ограничения, введенные из-за COVID-19
Аргументы и Фактывчера в 16:51
ТАСС: Две трети российских регионов смягчили ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом
Фонтанка.Рувчера в 17:10
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Наука
В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Игры
Разработчики «космической Dark Souls» решили отложить релиз
Оттава, 9 апреля 2020, 23:23 — REGNUM Студия Cradle Games, разрабатывающая игру Hellpoint и издательская компания tinyBuild объявили, что они решили отложить её релиз на второй квартал 2020 года.
Общество
Все безработные получат выплаты на детей от 3 до 7 лет
Владимир Путин подчеркнул, что было бы справедливо, если граждане, признанные безработными, могли бы рассчитывать на данный вид материальной поддержки.
Наука
Жители Амазонии выращивали тыквы и маниок более десяти тысяч лет назад
Международный коллектив ученых обнаружил доказательства того, что жители Амазонии начали выращивать растения более 10 тысяч лет назад.
Гаджеты
Рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a
Происшествия
В Оренбуржье дочь известного священника отпустили из СИЗО
Оренбург, 10 апреля 2020, 06:35 — REGNUM В Оренбурге суд изменил меру пресечения в отношении дочери известного священника, которую обвиняют в преступлении против детей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга.
Общество
СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники
Разбираясь в объединенном деле, следователи ГВСУ СКР установили, что в рамках двух контрактов с Минобороны на создание боевых роботов и их обслуживание было похищено более 24 млн руб. и 5,1 млн руб. соответственно.
Здоровье
Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Трамп: США достигли пика распространения коронавируса
Вашингтон, 10 апреля 2020, 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.
Энергетика
Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+
Мексика не согласна на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, передает РИА Новости.
Общество
В школах Хабаровского края досрочно прекращают занятия с 1 по 7 классы
В школах Хабаровского края досрочно заканчивается учебный год в 1-7 классах.
Общество
Мишустин поддержал заморозку цен на продукты
По заявлению депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Владимира Плотникова, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией поддержал предложение о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты, передает РИА Новости.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Здоровье
В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии
Ещё одной мерой поддержки, как отметил Сухарев, может стать предоставление данной категории специалистов дополнительного отпуска после окончания особых мер, введённых из-за пандемии.
Энергетика
Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу нефти на уровне России
Власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти на четыре миллиона баррелей в сутки, но только если считать от апрельских уровней, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Эр-Рияда.
Общество
5 способов не платить за «коммуналку» во время самоизоляции и после
Правительство запретило отключать коммунальные услуги из-за долгов.
Культура
Только с жёнами! Харламов подтвердил верность Дробыша и Крутого
Вероятно, Харламов хотел подчеркнуть, что продюсеры не такие - они водят отношения только с жёнами, поэтому и подтвердил их верность браку таким необычным образом.
Общество
Порядок продления инвалидности будет временно упрощен
Государство автоматически продлит на полгода инвалидность тем гражданам, кто должен пройти переосвидетельствование в период с 1 марта по 1 октября.
Авто
В сети появились фото французской версии «Москвича-2141»
Здоровье
В Самарской области возобновляют плановые госпитализации
С сегодняшнего дня, 9 апреля, в самарских медучреждениях возобновляется проведение плановых госпитализаций и медицинских обследований по направлению лечащего врача.
Общество
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
От вызванных коронавирусом осложнений в Москве скончались 12 пациентов.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Финансы
Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
Экономика
Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели
Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Происшествия
В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина
Мужчина, который взял в заложники женщину с детьми в Пятигорске, был задержан, в результате произошедшего никто не пострадал.
Происшествия
В Хакасии число заболевших коронавирусом выросло до шести человек
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Хакасии выросло до шести человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Общество
Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»
"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.