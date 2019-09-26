Футбол
Эхо МосквыВ борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
|31′
Эдер
Ян Казаев
|75′
|П
Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги. Чем их соперники из низших дивизионов с удовольствием воспользовались. Краснодар проиграл в Нижнем Новгороде одноименной команде.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Политика
Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу России
Отказ Белоруссии разместить на своей территории российскую военную базу является, конечно, неприятным эпизодом, но надо понимать, что Минск является союзником Москвы на все 100%.
Военное обозрение 02:33
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Общество
Р.Вильфанд: Бабье лето придет в Москву в первой декаде октября
Бабье лето может прийти в Москву в первой декаде октября.
Агентство Москва 07:36
Происшествия
Суд отпустил фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло из СИЗО
Басманный районный суд Москвы постановил отпустить из СИЗО фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло, сообщает «Медиазона».
Ведомости 08:46
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов четверга, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:09
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 06:51
Кино
Киану Ривз оценил сценарий четвертой «Матрицы»
Исполнитель главной роли в трилогии "Матрица" Киану Ривз успел познакомиться со сценарием четвертого фильма и считает его весьма удачным.
Kinonews.ru 01:16
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 05:38
Здоровье
В Уфе врачи РДКБ обследуют девочку-инвалида из Стерлитамакского района
Московский Комсомолец 23 сентября в 09:19
Происшествия
В Новосибирске загорелась крыша жилого дома
В жилом доме в центре Новосибирска загорелась крыша.
РБК 08:30
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24".
РИА Новости вчера в 09:25
Здоровье
Ядовитый свинец обнаружили в куркуме
iReactor вчера в 22:27
Экономика
Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК
Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для независимой антикоррупционной экспертизы законопроект «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 05:50
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником
С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.
Российская газета 04:15
Происшествия
В Китае женщина решила проветрить салон самолета через аварийный выход
Sputnik Таджикистан 04:33
Происшествия
В небе над Москвой едва не столкнулись два самолета
В небе над Москвой два самолета оказались на опасном близком друг от друга расстоянии.
Росбалт 08:12
Армия и оружие
Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ
Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM 07:13