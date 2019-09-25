Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги. Чем их соперники из низших дивизионов с удовольствием воспользовались. Краснодар проиграл в Нижнем Новгороде одноименной команде.

В борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги

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