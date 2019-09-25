Футбол

Эхо МосквыЭхо МосквыВ борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги

Урал — ЦСКА
29 сентября
в 04:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги. Чем их соперники из низших дивизионов с удовольствием воспользовались. Краснодар проиграл в Нижнем Новгороде одноименной команде.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября

Sport24.ru10:00

Жеребьевка 1/8 финала Кубка России пройдет 27 сентября

Sports.ru09:32

Определились все участники 1/8 финала Кубка России

Спорт день за днемвчера в 17:13

Определены все пары 1/8 финала Кубка России

Матч ТВвчера в 17:32

Все пары 1/8 финала Кубка

Спорт-Экспрессвчера в 17:11

Определились все пары 1/8 финала Кубка России

Чемпионатвчера в 17:10

Карпин приедет к «Спартаку», «Зенит» примет «Томь»: стали известны пары в 1/8 финала Олимп Кубка России

Газета Metro05:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Армия и оружие

Россию назвали главной угрозой национальной безопасности Латвии

В новой концепции национальной безопасности Латвии, принятой Сеймом на ближайшие пять лет, российские спецслужбы названы основной угрозой для страны.
Lenta.ru 09:57
Общество

Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков

РИА Новости 10:01
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия

Умер защищавший Кокорина адвокат

Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Недвижимость

Аналитики сравнили выгоду при ипотеке и аренде в крупнейших городах

Покупка квартиры в ипотеку в российских городах-миллионниках может быть выгоднее в долгосрочной перспективе, чем аренда.
РБК 05:00
Футбол

«Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро

Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.
Бомбардир.ру 09:12
Общество

В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»

Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
РИА Новости 03:35
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

ТАСС 02:49
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика

Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.
Газета.Ru 04:50
Политика

Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Экономика

Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Спорт

Глава РУСАДА заявил, что его системно и безосновательно дискредитируют

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в открытом письме, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, заявил, что после интервью французскому изданию L'Equipe его пытаются безосновательно дискредитировать.
РИА Новости 03:09
Шоу-бизнес

Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Общество

Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Телепрограмма вчера в 13:36
Общество

В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы

Второй работающей народной приметой Вильфанд назвал низко летающих птиц.
Lenta.ru 09:11
Происшествия

Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии

Российская газета 04:32
Политика

Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Газета.Ru 09:34
Наука

«Иридиевая бомба» может стать универсальным лекарством от рака

Международная группа ученых разработала новый и, возможно, универсальный метод борьбы с раком.
Хайтек+ вчера в 08:56
Космос

Ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запущена с космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС вчера в 10:00
Политика

Зеленский принес в ООН пулеметный патрон

Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на Генеральной Ассамблее ООН с демонстрации пулеметного патрона.
Известия вчера в 09:58
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия

Дело подозреваемого в изнасиловании детей священника передали в Москву

Следственный комитет России предъявил протоиерею Николаю Стремскому обвинение по нескольким статьям, в том числе в изнасиловании несовершеннолетних, дело в отношении священника передано в центральный аппарат ведомства.
РБК 08:45
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

В Киеве лишили лицензии оппозиционный телеканал «112 Украина»

Руководство и сотрудники телеканала «112 Украина» заявили о незаконности принятого решения об отказе продлевать лицензию.
Lenta.ru 07:19
Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Происшествия

Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло

Газета.Ru вчера в 15:28
Происшествия

Эрдоган обратился к пострадавшим от землетрясения в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал землетрясение в Стамбуле на пресс-конференции, 26 сентября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:23
Политика

Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК 03:33
Происшествия

Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шинник
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из города Ярославля. Клуб основан 15 января 1957 года, в 1957-1960 годах носил название «Химик». Домашние матчи проводит на стадионе «Шинник». В настоящее время выступает в Первенстве Футбольной национальной лиги.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное