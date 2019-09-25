Футбол
Эхо МосквыВ борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги
Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги. Чем их соперники из низших дивизионов с удовольствием воспользовались. Краснодар проиграл в Нижнем Новгороде одноименной команде.
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Армия и оружие
Россию назвали главной угрозой национальной безопасности Латвии
В новой концепции национальной безопасности Латвии, принятой Сеймом на ближайшие пять лет, российские спецслужбы названы основной угрозой для страны.
Lenta.ru 09:57
Общество
Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков
РИА Новости 10:01
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия
Умер защищавший Кокорина адвокат
Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Недвижимость
Аналитики сравнили выгоду при ипотеке и аренде в крупнейших городах
Покупка квартиры в ипотеку в российских городах-миллионниках может быть выгоднее в долгосрочной перспективе, чем аренда.
РБК 05:00
Футбол
«Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро
Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.
Бомбардир.ру 09:12
Общество
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
РИА Новости 03:35
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика
Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.
Газета.Ru 04:50
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Спорт
Глава РУСАДА заявил, что его системно и безосновательно дискредитируют
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в открытом письме, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, заявил, что после интервью французскому изданию L'Equipe его пытаются безосновательно дискредитировать.
РИА Новости 03:09
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Общество
В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы
Второй работающей народной приметой Вильфанд назвал низко летающих птиц.
Lenta.ru 09:11
Происшествия
Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии
Российская газета 04:32
Наука
«Иридиевая бомба» может стать универсальным лекарством от рака
Международная группа ученых разработала новый и, возможно, универсальный метод борьбы с раком.
Хайтек+ вчера в 08:56
Космос
Ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запущена с космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС вчера в 10:00
Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на Генеральной Ассамблее ООН с демонстрации пулеметного патрона.
Известия вчера в 09:58
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия
Дело подозреваемого в изнасиловании детей священника передали в Москву
Следственный комитет России предъявил протоиерею Николаю Стремскому обвинение по нескольким статьям, в том числе в изнасиловании несовершеннолетних, дело в отношении священника передано в центральный аппарат ведомства.
РБК 08:45
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
В Киеве лишили лицензии оппозиционный телеканал «112 Украина»
Руководство и сотрудники телеканала «112 Украина» заявили о незаконности принятого решения об отказе продлевать лицензию.
Lenta.ru 07:19
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Происшествия
Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло
Газета.Ru вчера в 15:28
Происшествия
Эрдоган обратился к пострадавшим от землетрясения в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал землетрясение в Стамбуле на пресс-конференции, 26 сентября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:23
Политика
Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК 03:33
Происшествия
Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой
Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39