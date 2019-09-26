Футбол
Эхо МосквыВ борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги
Железнодорожники уступили в Калининграде местной Балтике в серии послематчевых пенальти. К слову, состав москвичей в преддеврии важнейшего матча Чемпионта против Зенита был далек от оптимального. Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги.
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Оператор мобильной связи Tele2 в сентябре представил «Биржу Tele2», где абоненты смогут торговать минутами и гигабайтами Клиенты оператора смогут самостоятельно решать, как распоряжаться пакетом своего тарифа.
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Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
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Политика
Опубликовано видео разрушенного энергоблока Чернобыльской АЭС изнутри
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Футбол
«Барселона» оштрафована на 300 евро из-за переговоров с Гризманном
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оштрафовала «Барселону» на 300 евро из-за старта переговоров с французским нападающим Антуаном Гризманном до начала трансферного окна.
News.ru вчера в 11:07
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Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
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РБК 25 сентября в 16:31
Происшествия
Причиной пожара на сухогрузе у Тольятти могло стать короткое замыкание
Короткое замыкание, по предварительным данным, стало причиной пожара на сухогрузе на Волге у Тольятти, сообщает приволжская транспортная прокуратура.
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Авто
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Автоновости дня 25 сентября в 22:49
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Как сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в нашу редакцию, новый проект расскажет о легендарной советской летчице-истребителе Лидии Литвяк, сражавшейся в годы Великой Отечественной войны на Сталинградском и Южном фронтах.
Kinonews.ru вчера в 11:03
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Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
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Звезде КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени
Вечерний курьер 03:26
Авто
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Ресурс «Автоновости дня» рассказал, что из цветовой палитры будет доступен только белый металлик, передний бампер будет не окрашен, а штампованные колеса исполнены в черном цвете.
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Шнуров стихом отреагировал на запрет курения на балконах
Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал инициативу о запрете курения на балконах. Стихотворение он опубликовал у себя в инстаграме.
Газета.Ru 02:57
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Четвертый этап по сокращению обязательств Ирана в рамках СВПД, скорее всего, наступит в начале ноября, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
Внешнеполитическое ведомство Киргизии выразило озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики.
ТАСС 02:09
Общество
Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки
В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав.
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Политика
Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны, и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58