Футбол
Эхо МосквыВ борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги
Железнодорожники уступили в Калининграде местной Балтике в серии послематчевых пенальти. К слову, состав москвичей в преддеврии важнейшего матча Чемпионта против Зенита был далек от оптимального. Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги.
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Общество
Свинка Пеппа начала преследование своего российского двойника
Степень смешения подтвердил опрос ВЦИОМ — больше половины из 1,5 тыс. опрошенных россиян посчитали, что этот персонаж — именно свинка Пеппа.
Реальное время вчера в 20:34
Происшествия
Две пассажирки рейса из Москвы в Минводы подрались на борту
Newstracker.ru 02:27
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В чайных пакетиках нашли частицы пластика
Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 25 сентября в 20:52
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал вчера в 08:22
Фигурное катание
Загитова примет участие в шоу Навки «Спящая красавица»
Российская фигуристка Алина Загитова примет участие в шоу Татьяны Навки в конце декабря, сообщил продюсер Евгений Вольтов.
РБК вчера в 22:30
Происшествия
Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе
Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
Происшествия
Священника арестовали в Оренбурге по подозрению в развращении детей
Газета.Ru 25 сентября в 22:01
Общество
Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин
Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год.
Российская газета 02:48
Общество
Шнуров прошелся по запрету курения на балконах
Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал запрет курения на балконах. Стих он по традиции выложил в своем Instagram.
МР7.ру 03:19
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер 24 сентября в 03:39
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Музыка
От Летова до Face: кто выступал на митингах в России и о чем они пели
Во время перестройки «музыкой протеста» в России стал рок: лайнап первых митингов составляли рок-музыканты групп «Машина времени», «Алиса», «Круиз», «Гражданская оборона» и других.
РБК 03:10
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Армия и оружие
Майк Помпео обвиняет Россию и Иран в разжигании насилия в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением о том, что Россия и Иран делают все для нагнетания обстановки насилия в Сирии.
Капитал страны 02:14
Экономика
Комиссия за эквайринг обогнала доход в шести регионах России
В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.). Об этом говорится в исследовании общественной организации «Деловая Россия» (есть у «Известий»).
Известия вчера в 19:30
Происшествия
В Барнауле ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного нарушителя
Сотрудники ГИБДД выписали 14 протоколов за различные нарушения ПДД и ДТП за прошедшую ночь водителю в Барнауле.
ТАСС 01:39
Происшествия
На Волге у Тольятти горит сухогруз
Сухогруз загорелся на Волге в районе Тольятти, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 22:38
Армия и оружие
Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 01:47
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Религия
Православные отмечают Воздвижение Креста Господня
Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается Русской православной 27 сентября по новому стилю.
ТАСС вчера в 17:03
Политика
США ввели новые санкции против России из-за Сирии
Под санкции попали фирма Maritime Assistance, граждане РФ Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов, а также пять российских судов ранее принадлежащих заблокированному "Транспетрочарту".
VSE42.RU вчера в 20:21
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия 25 сентября в 15:00
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Самарскую область
Завтра патриарх Московский и всея Руси совершит в Самаре великое освящение Софийского собора и возглавит Божественную литургию.
Волжская коммуна вчера в 07:07
Политика
В России предложили разработать программу «Земский рабочий»
Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил разработать программу «Земский рабочий».
Взгляд.ру 03:26
Экономика
Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
Летом в РФ наблюдался резкий рост числа мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации .
Вести.Ru 02:40
Гаджеты
OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали за несколько часов до анонса
Сразу несколько сетевых инсайдеров опубликовали официальные изображения смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в сером и синем вариантах исполнения корпуса.
iXBT.com 25 сентября в 22:43
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11