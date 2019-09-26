Железнодорожники уступили в Калининграде местной Балтике в серии послематчевых пенальти. К слову, состав москвичей в преддеврии важнейшего матча Чемпионта против Зенита был далек от оптимального. Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги.

В борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги

Спорт день за днем

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Происшествия Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.

Общество Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год.

Общество Шнуров прошелся по запрету курения на балконах Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал запрет курения на балконах. Стих он по традиции выложил в своем Instagram.

Здоровье В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

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