Футбол
Эхо МосквыВ борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги
Железнодорожники уступили в Калининграде местной Балтике в серии послематчевых пенальти. К слову, состав москвичей в преддеврии важнейшего матча Чемпионта против Зенита был далек от оптимального. Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги.
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Футбол
Неймар прилетел в Испанию на суд по делу против «Барселоны»
Футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар прилетел в Испанию на суд для дачи показаний в суде по делу о невыплате премий руководством каталонской "Барселоны".
РЕН ТВ 16:29
Армия и оружие
Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии
Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.
RT на русском 13:08
Футбол
Головин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако»
Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако».
Экономика сегодня вчера в 00:26
Политика
NYT сообщила о работе в ЦРУ пожаловавшегося на Трампа осведомителя
Неназванные сотрудник спецслужб, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа, является сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет The New York Times со ссылкой на три источника.
РБК 18:12
Кино
«Дылду» Балагова выдвинули на «Оскар»
Национальная служба новостей 24 сентября в 13:42
Авто
Suzuki выпустит дешевый паркетник
Компания Maruti Suzuki рассекретила свою очередную новинку. Ей стал компактный кроссовер S-Presso.
АвтоВзгляд 08:45
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер 24 сентября в 03:39
Происшествия
В Чите задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Сотрудники полиции задержали троих жителей Читы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, ущерб от которой для государства превысил 38 млн рублей.
ТАСС 04:42
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Футбол
Рельсом из Москвы: удержит ли «Зенит» лидерство после встречи с «Локо»
«Динамо» находится в диком упадке: бело-голубые не могут победить на протяжении уже четырех матчей к ряду, а также вылетели из Кубка России после матча с «Лучом» (0:1). Всё это ставит под угрозу положение главного тренера команды Дмитрия Хохлова.
Известия 17:00
Происшествия
Появилось видео эвакуации с горящего в Барнауле Boeing
Появилась видео эвакуации пассажиров лайнера Boeing-767, стойка шасси которого загорелась во время жесткой посадки в аэропорту Барнаула.
Накануне.Ru вчера в 17:01
Политика
Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров выступил в пользу возобновления авиасообщения с Грузией.
RT на русском вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Брэд Питт закрутил роман с 50-летней духовной целительницей
Брэд Питт стал встречаться с 50-летней духовной целительницей.
OAnews 13:09
Технологии
РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется экс-глава Nokia в России
Компанию возглавил экс-глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов, сообщают источники РБК .
Коммерсантъ 14:36
Авто
Новую Skoda Octavia покажут в ноябре
Компания Skoda представит Octavia четвертого поколения 11 ноября 2019 года.
110km.ru 23 сентября в 17:56
Политика
Трамп назвал лучшим свидетельством его невиновности слова Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что слова главы Украины Владимира Зеленского являются лучшим доказательством его невиновности.
Газета.Ru 19:51
Киберспорт
Alliance победила OG на Midas Mode 2.0
Alliance обыграла OG со счетом 2:1 на Midas Mode 2.0. Ранее Alliance победила команду СингСинга Sir Sadim’s Stunners.
Cyber.sports.ru вчера в 15:56
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix Alpha оказался проще, чем сгибающийся смартфон Xiaomi
Напомним, Xiaomi показала прототип смартфона со сгибающимся экраном еще несколько месяцев назад, однако устройство до сих пор не имеет даже ориентировочной даты выхода.
iXBT.com 00:19
Здоровье
Лео Бокерия дал три простых совета, как предотвратить болезни сердца
26 сентября в преддверии Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия дал рекомендации, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Вечерняя Москва 14:22
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 24 сентября в 08:00
Происшествия
Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством
55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Футбол
Судья в Чехии не смог доработать матч из-за пьянства
В Чехии один из судей не смог до конца доработать матч молодежных команд "Бероуна" - "Слауна". Арбитр Милан Шефар работал на линии.
Pravda.Ru 08:58
Политика
В России могут уйти в отставку 11 губернаторов
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов, со ссылкой на «Минченко консалтинг» сообщают «Ведомости».
Кавказ Пост вчера в 15:06
Происшествия
Летевший в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске из-за неполадок
Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани Анастасию Хаустову.
РБК 19:00
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 03:17
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Футбол
ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года
Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.
Газета.Ru 15:36