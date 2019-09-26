Железнодорожники уступили в Калининграде местной Балтике в серии послематчевых пенальти. К слову, состав москвичей в преддеврии важнейшего матча Чемпионта против Зенита был далек от оптимального. Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги.

В борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги

Спорт день за днем

Футбол Неймар прилетел в Испанию на суд по делу против «Барселоны» Футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар прилетел в Испанию на суд для дачи показаний в суде по делу о невыплате премий руководством каталонской "Барселоны".

Армия и оружие Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.

Футбол Головин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако» Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако».

Политика NYT сообщила о работе в ЦРУ пожаловавшегося на Трампа осведомителя Неназванные сотрудник спецслужб, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа, является сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет The New York Times со ссылкой на три источника.

Авто Suzuki выпустит дешевый паркетник Компания Maruti Suzuki рассекретила свою очередную новинку. Ей стал компактный кроссовер S-Presso.

Здоровье В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.

Происшествия В Чите задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности Сотрудники полиции задержали троих жителей Читы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, ущерб от которой для государства превысил 38 млн рублей.

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.

Футбол Рельсом из Москвы: удержит ли «Зенит» лидерство после встречи с «Локо» «Динамо» находится в диком упадке: бело-голубые не могут победить на протяжении уже четырех матчей к ряду, а также вылетели из Кубка России после матча с «Лучом» (0:1). Всё это ставит под угрозу положение главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

Происшествия Появилось видео эвакуации с горящего в Барнауле Boeing Появилась видео эвакуации пассажиров лайнера Boeing-767, стойка шасси которого загорелась во время жесткой посадки в аэропорту Барнаула.

Политика Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров выступил в пользу возобновления авиасообщения с Грузией.

Авто Новую Skoda Octavia покажут в ноябре Компания Skoda представит Octavia четвертого поколения 11 ноября 2019 года.

Политика Трамп назвал лучшим свидетельством его невиновности слова Зеленского Американский лидер Дональд Трамп заявил, что слова главы Украины Владимира Зеленского являются лучшим доказательством его невиновности.

Киберспорт Alliance победила OG на Midas Mode 2.0 Alliance обыграла OG со счетом 2:1 на Midas Mode 2.0. Ранее Alliance победила команду СингСинга Sir Sadim’s Stunners.

Происшествия В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".

Гаджеты Xiaomi Mi Mix Alpha оказался проще, чем сгибающийся смартфон Xiaomi Напомним, Xiaomi показала прототип смартфона со сгибающимся экраном еще несколько месяцев назад, однако устройство до сих пор не имеет даже ориентировочной даты выхода.

Здоровье Лео Бокерия дал три простых совета, как предотвратить болезни сердца 26 сентября в преддверии Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия дал рекомендации, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Происшествия Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством 55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.

Футбол Судья в Чехии не смог доработать матч из-за пьянства В Чехии один из судей не смог до конца доработать матч молодежных команд "Бероуна" - "Слауна". Арбитр Милан Шефар работал на линии.

Политика В России могут уйти в отставку 11 губернаторов Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов, со ссылкой на «Минченко консалтинг» сообщают «Ведомости».

Происшествия Летевший в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске из-за неполадок Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани Анастасию Хаустову.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.

Общество В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.