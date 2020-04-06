с чего всё началось

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Футбол Семин рассказал, как проводит время в самоизоляции Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин рассказал РИА Новости, что во время самоизоляции много времени уделяет занятию спортом.

Политика Мишустин выступил против закрытия границ в регионах Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Общество Королева Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II обратилась к нации в связи с ситуацией по распространению коронавируса в мире.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас умилил поклонников первым видео с младшей дочерью Интересно, что пара не стала скрывать новости о появлении девочки на свет и даже поделилась довольно личными фото из роддома, снятыми сразу после рождения Маши.

Общество Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.

Общество Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Шоу-бизнес Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.

Игры Вышел финальный трейлер Final Fantasy 7 Remake Square Enix опубликовала финальный трейлер Final Fantasy 7 Remake. В видео показали несколько фрагментов с сюжетом игры.

Общество Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.

Шоу-бизнес Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.

Экономика Миру пригрозили проблемами из-за низких цен Глобальной экономике грозят проблемы из-за низких цен, которые стали следствием падения спроса на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Здоровье Правда ли, что прививка от туберкулеза защищает от коронавируса Исследование доктора Гонзало Алданы показало, что смертность от коронавируса в 36 раз выше в государствах, где не вакцинируют от туберкулеза, чем в тех странах, где до сих пор делают прививку БЦЖ, в том числе и в России.