Коронавирус
РИА НовостиВ британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
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с чего всё началось
Высокопоставленные британские политики не исключают, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из лаборатории в китайском Ухане, пишет 5 апреля Daily Mail.Известия00:00
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Британский комитет COBRA не исключает версию появления коронавируса в лаборатории в Китае
Народные новости04 апреля в 20:05
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Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России
В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Футбол
Семин рассказал, как проводит время в самоизоляции
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин рассказал РИА Новости, что во время самоизоляции много времени уделяет занятию спортом.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Энергетика
Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Общество
Королева Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев
Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II обратилась к нации в связи с ситуацией по распространению коронавируса в мире.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
Жителям Башкирии разрешат ездить в сады
Хабиров подчеркнул, что работа на участках – это способ обеспечить себя запасом продуктов.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас умилил поклонников первым видео с младшей дочерью
Интересно, что пара не стала скрывать новости о появлении девочки на свет и даже поделилась довольно личными фото из роддома, снятыми сразу после рождения Маши.
Общество
Еще пять жителей Пензенской области заразились коронавирусом
По данным на 6 апреля, в Пензенской области коронавирусная инфекция выявлена еще у пяти человек.
Общество
Рязанским школьникам могут продлить учебный год
В ряде рязанских школ учебный год могут продлить до 8 июня.
Общество
Заразившиеся коронавирусом супруги умерли с разницей в шесть минут
Как рассказал мужчина, его 74-летний отец Стюарт Бейкер и 72-летняя мать Эдриан Бейкер умерли 29 марта с разницей в шесть минут.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус
Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
Общество
В Башкирии расширили список предприятий, работающих в режиме самоизоляции
Уфа, 6 апреля 2020, 12:02 — REGNUM Правительство Башкирии решило расширить список организаций, которые смогут работать во время действия режима самоизоляции.
Общество
Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот
Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
Игры
Вышел финальный трейлер Final Fantasy 7 Remake
Square Enix опубликовала финальный трейлер Final Fantasy 7 Remake. В видео показали несколько фрагментов с сюжетом игры.
Общество
Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Музыка
Автор хита PPAP переделал песню из-за коронавируса
Японский комик и музыкант Пико-Таро (настоящее имя Казухито Косака) переделал свою знаменитую песню PPAP из-за событий, связанных с коронавирусом.
Экономика
Миру пригрозили проблемами из-за низких цен
Глобальной экономике грозят проблемы из-за низких цен, которые стали следствием падения спроса на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Гаджеты
Пользователи получат недорогой iPhone SE 2020 в начале мая
Здоровье
Правда ли, что прививка от туберкулеза защищает от коронавируса
Исследование доктора Гонзало Алданы показало, что смертность от коронавируса в 36 раз выше в государствах, где не вакцинируют от туберкулеза, чем в тех странах, где до сих пор делают прививку БЦЖ, в том числе и в России.
Общество
В Челябинской области садоводам не разрешили ездить на участки
Власти Челябинской области пока не планируют вводить послабления режима обязательной самоизоляции для садоводов.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Космос
В Севастополе 6 апреля стартует космический онлайн-марафон «PRO:SPACE»
6 апреля космический онлайн-марафон «PRO:SPACE», который поддержала госкорпорация «Роскосмос», запускает Севастопольский детский технопарк «Кванториум».
Общество
Зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на коронавирус
Компания «Генериум» зарегистрировала первый российский экспресс-тест на коронавирусную инфекцию нового типа.