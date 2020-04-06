Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
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с чего всё началось
Высокопоставленные британские политики не исключают, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из лаборатории в китайском Ухане, пишет 5 апреля Daily Mail
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Известия00:00

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В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

РИА Новости04:15

Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

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Британская разведка имеет свою версию появления коронавируса

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Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

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Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса

РЕН ТВвчера в 22:49

Названа новая версия появления коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:45

Британский комитет COBRA не исключает версию появления коронавируса в лаборатории в Китае

Народные новости04 апреля в 20:05
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России

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Семин рассказал, как проводит время в самоизоляции

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин рассказал РИА Новости, что во время самоизоляции много времени уделяет занятию спортом.
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Политика

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Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Энергетика

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Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
REGNUM 04:32
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Общество

Королева Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II обратилась к нации в связи с ситуацией по распространению коронавируса в мире.
Piter.tv вчера в 15:25
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Общество

Жителям Башкирии разрешат ездить в сады

Хабиров подчеркнул, что работа на участках – это способ обеспечить себя запасом продуктов.
UfacityNews.ru 03:27
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас умилил поклонников первым видео с младшей дочерью

Интересно, что пара не стала скрывать новости о появлении девочки на свет и даже поделилась довольно личными фото из роддома, снятыми сразу после рождения Маши.
Летидор 02:33
Общество

Еще пять жителей Пензенской области заразились коронавирусом

По данным на 6 апреля, в Пензенской области коронавирусная инфекция выявлена еще у пяти человек.
ПензаИнформ 03:36
Общество

Рязанским школьникам могут продлить учебный год

В ряде рязанских школ учебный год могут продлить до 8 июня.
Рязань.Лайф 04 апреля в 07:30
Общество

Заразившиеся коронавирусом супруги умерли с разницей в шесть минут

Как рассказал мужчина, его 74-летний отец Стюарт Бейкер и 72-летняя мать Эдриан Бейкер умерли 29 марта с разницей в шесть минут.
РИА Новости вчера в 21:45
Единоборства

Стал известен соперник Фергюсона на турнире UFC 249

Газета.Ru 03:56
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:35
Общество

Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус

Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 21:25
Общество

В Башкирии расширили список предприятий, работающих в режиме самоизоляции

Уфа, 6 апреля 2020, 12:02 — REGNUM Правительство Башкирии решило расширить список организаций, которые смогут работать во время действия режима самоизоляции.
REGNUM 05:02
Общество

Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
РИА Новости 02:07
Шоу-бизнес

Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот

Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
ИнфоСМИ вчера в 11:42
Игры

Вышел финальный трейлер Final Fantasy 7 Remake

Square Enix опубликовала финальный трейлер Final Fantasy 7 Remake. В видео показали несколько фрагментов с сюжетом игры.
Cyber.sports.ru 03 апреля в 09:14
Общество

Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.
RT на русском 05:40
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий вчера в 04:48
Музыка

Автор хита PPAP переделал песню из-за коронавируса

Японский комик и музыкант Пико-Таро (настоящее имя Казухито Косака) переделал свою знаменитую песню PPAP из-за событий, связанных с коронавирусом.
Piter.tv 03:52
Экономика

Миру пригрозили проблемами из-за низких цен

Глобальной экономике грозят проблемы из-за низких цен, которые стали следствием падения спроса на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 05:36
Гаджеты

Пользователи получат недорогой iPhone SE 2020 в начале мая

iXBT.com вчера в 17:54
Здоровье

Правда ли, что прививка от туберкулеза защищает от коронавируса

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Общество

В Челябинской области садоводам не разрешили ездить на участки

Власти Челябинской области пока не планируют вводить послабления режима обязательной самоизоляции для садоводов.
Накануне.Ru 05:47
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Космос

В Севастополе 6 апреля стартует космический онлайн-марафон «PRO:SPACE»

6 апреля космический онлайн-марафон «PRO:SPACE», который поддержала госкорпорация «Роскосмос», запускает Севастопольский детский технопарк «Кванториум».
КрымPRESS вчера в 11:51
Общество

Зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на коронавирус

Компания «Генериум» зарегистрировала первый российский экспресс-тест на коронавирусную инфекцию нового типа.
Компания 04:10
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