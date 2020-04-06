Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Читать в источнике
Комментировать184
с чего всё началось
Высокопоставленные британские политики не исключают, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из лаборатории в китайском Ухане, пишет 5 апреля Daily Mail
.
Известия00:00

Подробнее о событии

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

РИА Новости04:15

Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

Взгляд.ру01:41

Названа новая версия появления коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:45

Британская разведка имеет свою версию появления коронавируса

REGNUM00:53

Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса

РЕН ТВвчера в 22:49

Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

Известия00:00

Британский комитет COBRA не исключает версию появления коронавируса в лаборатории в Китае

Народные новости04 апреля в 20:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 05:01, Ашберн
Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости вчера в 19:21
Экономика

Оценено влияние коронавируса на доходы россиян

Из-за пандемии коронавируса реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на пять процентов.
Lenta.ru 04:42
Общество

В Башкирии из режима самоизоляции выйдут 974 предприятия

Возобновят работу 974 предприятия в сельском хозяйстве, поставщики семян, лесопромышленники, ТЭК, строительные организации, предприятия техобслуживания и финансово-кредитные организации.
Башинформ 04:18
Армия и оружие

Под Триполи сбит военно-транспортный самолет

REGNUM вчера в 19:01
Происшествия

На Кубани выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

На Кубани выявлено еще 11 подтвержденных новых случаев COVID-2019 (6 мужчин и 5 женщин).
Российская газета 04:15
Общество

Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях

Интерфакс вчера в 23:29
Политика

Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
РБК 04:03
Футбол

У тренера Валерия Карпина родилась пятая дочь

Жена экс-игрока и тренера «Спартака» Валерия Карпина, Дарья, родила дочь. Она стала пятым ребенком спортсмена.
Mockva.ru 04 апреля в 16:53
Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:49
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК 04 апреля в 06:35
Энергетика

Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
REGNUM 04:32
Общество

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
РБК 04:13
Происшествия

Среди заразившихся коронавирусом в Барнауле есть ребенок

Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок.
АМИТЕЛ 02:09
Происшествия

Пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

В Иркутской областной инфекционной больнице 6 апреля скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирсная инфекция нового типа.
Иркутск Сегодня 02:33
Кино

Актриса из «Челюстей» Ли Фиерро умерла от коронавируса

Актриса, сыгравшая одну из ролей в хорроре Стивена Спилберга «Челюсти», Ли Фиерро скончалась на 92-м году жизни из-за осложнений, вызванных новым видом коронавируса.
Московский Комсомолец 04:33
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

В Петербурге часть предприятий сегодня начнет работу

В Санкт-Петербурге назвали предприятия, которые будут работать весь апрель, сообщает «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 02:35
Общество

Организаторов концертов обязали компенсировать клиентам отмену шоу

Организаторы отменённых концертов и шоу обязаны предложить клиентам замену.
News.ru 04:58
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 04 апреля в 10:31
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Инфорос 03:36
Армия и оружие

Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии

Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
РИА Новости вчера в 09:59
Общество

В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус

Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 04:51
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
Здоровье

Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе»

Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.
BFM.ru вчера в 19:36
Общество

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Газета.Ru 02:32
Происшествия

В Северске обвалилась часть фасада здания больницы

В Томской области произошло обрушение кирпичной кладки фасада перед входом в один из корпусов клинической больницы.
Известия 01:20
Общество

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента

Газета.Ru 02:24
Общество

В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса

Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
Mockva.ru 04:05
Общество

В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
Город N (Ростов) 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное