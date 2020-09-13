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РИА Новости
РИА Новости

В британской разведке рассказали о ракете с бесконечной дальностью

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.В источнике
С чего всё началось
«Эти средства позволяют русским держать гражданскую и военную инфраструктуру Великобритании и ее союзников под угрозой прямого нападения как с применением обычных взрывчатых веществ, так и ядерного оружия», – приводит слова Хокенхалла The Telegraph
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Профиль08:18
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Взгляд.ру

Британская разведка испугалась российской ракеты

Взгляд.ру07:03
Комсомольская правда

Британская разведка опасается российской ракеты с «бесконечной дальностью»

Комсомольская правда09:35
ИА Красная Весна

Британская разведка сообщила об опасности новейшей российской ракеты

ИА Красная Весна09:44
РИА Новости

В британской разведке рассказали о ракете с бесконечной дальностью

РИА Новости09:48
Вести.Ru

«Буревестник» может неожиданно ударить, предупредил генерал-лейтенант Хокенхалл

Вести.Ru06:55
News.ru

СМИ: российская ракета с бесконечной дальностью вызвала опасения в Лондоне

News.ru06:52
ТАСС

СМИ: разведка Британии опасается российской ракеты с бесконечной дальностью

ТАСС06:34

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор
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Военное дело03:21
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