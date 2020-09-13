В британской разведке рассказали о ракете с бесконечной дальностью
Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.В источнике
С чего всё началось
«Эти средства позволяют русским держать гражданскую и военную инфраструктуру Великобритании и ее союзников под угрозой прямого нападения как с применением обычных взрывчатых веществ, так и ядерного оружия», – приводит слова Хокенхалла The Telegraph
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