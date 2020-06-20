Политика

RT на русскомRT на русскомВ британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне. «Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединённых Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — добавил он.
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с чего всё началось

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.
РИА Новостивчера в 19:06

Подробнее о событии

Турецкий историк: уроки Второй мировой применимы к настоящему и будущему

РИА Новости04:45

В Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

Московский Комсомолецвчера в 19:50

В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне

РБКвчера в 22:09

Общая победа: Британский МИД выступил против переписывания истории

РЕН ТВвчера в 22:46

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

Телеканал 360°вчера в 19:54

МИД Великобритании отреагировал на статью Путина о Второй мировой войне

REGNUM00:46

В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

Lenta.ruвчера в 19:42
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Общество

Johnson & Johnson прекратит продавать косметику, делающую кожу светлее

Американская компания Johnson & Johnson решила прекратить продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока, сообщает издание New York Times.
РИА Новости 02:59
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Армия и оружие

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 18 июня в 17:45
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Авто

В России электромобили могут быть выгоднее бензиновых авто

Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня вчера в 07:46
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Общество

В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
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Происшествия

Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента

Известия 04:56
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Политика

Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
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Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости вчера в 07:10
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Армия и оружие

Турция в Ираке начала очередную военную операцию против курдов

17 июня Турция начала военную операцию с кодовым названием "Коготь тигра" против курдов в Ираке.
МонаВиста 18 июня в 10:16
235
Общество

Парковку в Москве 24 июня и 1 июля сделают бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка в столице в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будет бесплатной.
RT на русском 05:00
Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

РБК вчера в 17:33
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Футбол

Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре Москвы.
ТАСС 04:56
Недвижимость

Риелторы назвали страны Европы с самыми большими скидками на недвижимость

В Италии не только предоставляются самые высокие скидки, но и находится наибольшее количество дистресс-активов — около 50% всего предложения в Европе.
РБК 04:07
Общество

Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления

Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее.
Известия 04:24
Армия и оружие

Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы

На новом комплексе вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету устанавливается кассета с четырьмя ракетами меньшего диаметра для борьбы с мини-беспилотниками.
ТАСС 18 июня в 18:05
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Кино

«Суровый и жуткий»: первые отзывы критиков о сериале «Перри Мейсон» от HBO

Киноафиша России вчера в 09:47
Шоу-бизнес

Ивлеева рассказала, как её пытались «разнести» на известном шоу

News.ru вчера в 07:08
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия».
Псковское агентство информации 17 июня в 14:07
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Политика

Болтон сообщил о негативном отношении Трампа к Макрону

Вашингтон, 20 июня 2020, 08:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в личных беседах опускался до оскорбительных высказываний в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, написал бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».
REGNUM 01:36
Политика

Лукашенко заявил, что не позволит уничтожить достижения Белоруссии последних 25 лет

Руководство Белоруссии не позволит дестабилизировать ситуацию в стране и уничтожить достижения белорусов за последние 25 лет.
ТАСС 04:06
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Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа

Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
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Общество

7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки

За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.
Известия 03:45
Технологии

Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
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Здоровье

Врачи рассказали, кому опасно загорать

Тульская служба новостей вчера в 14:24
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
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