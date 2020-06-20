Политика
RT на русскомВ британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне. «Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединённых Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — добавил он.
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с чего всё началось
МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.РИА Новостивчера в 19:06
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Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Футбол
Агент Рами ответил владельцу «Сочи», обвинившему игрока во лжи
Футбольный агент Рубен Косо Руис, представляющий интересы французского защитника Адиля Рами, прокомментировал заявление владельца сочинского клуба Бориса Ротенберга.
РИА Новости 07:18
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Здоровье
Врач предупредил о вреде прорывного лекарства от коронавируса
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о том, что лечение коронавируса с помощью дексаметазона – это бесспорный прорыв в лечении COVID-19.
ToDay News Ufa 03:12
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк идет на поправку и скоро сможет вернуться к работе в кино.
Народные новости вчера в 13:46
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала, как её пытались «разнести» на известном шоу
News.ru вчера в 07:08
Происшествия
В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью
Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС 06:24
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Политика
Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Россия производит лучшие в мире лекарства от коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.
Газета.Ru 07:46
Гаджеты
В каком случае смартфон не нуждается в антивирусе
По словам эксперта, современные смартфоны не особо нуждаются в антивирусниках.
Evo-rus.com 07:59
Общество
Песков сообщил, что у него есть антитела к коронавирусу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо, работает и имеет антитела к инфекции.
Интерфакс 08:04
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Шоу-бизнес
Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
iReactor вчера в 09:24
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Общество
В США заменят название эскимо из-за толерантности
Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru 03:25
Экономика
В США ожидают крах доллара в следующем году
В 2021 году доллар может обесцениться на треть. Так считает бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч.
UfaTime.ru 17 июня в 11:56
Политика
В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом.
RT на русском 07:55
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество
В Крыму обнаружены крупные запасы пресной воды под землей
REGNUM вчера в 13:26
Футбол
Болельщики смогут посещать футбольные стадионы во Франции с 11 июля
Футбольные стадионы во Франции будут вновь открыты для посещения болельщиками с 11 июля после очередного этапа ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на властей страны.
РИА Новости 06:04
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Военное дело 18 июня в 16:42
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38