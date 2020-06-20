Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
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с чего всё началось

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.
РИА Новостивчера в 19:06

Подробнее о событии

Турецкий историк: уроки Второй мировой применимы к настоящему и будущему

РИА Новости04:45

В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне

РБКвчера в 22:09

В Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

Московский Комсомолецвчера в 19:50

Общая победа: Британский МИД выступил против переписывания истории

РЕН ТВвчера в 22:46

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

Телеканал 360°вчера в 19:54

Великобритания прокомментировала статью Путина о Второй мировой войне

Коммерсантъвчера в 22:07

В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

Lenta.ruвчера в 19:42
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Происшествия

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,7K
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
1
Происшествия

В районе Березняков произошло ДТП

Не доезжая Березняков произошло ДТП с участием седана и автомобиля Toyota Wish.
Сахалин.Инфо 04:28
1
Здоровье

В Волжском открыт центр трансплантологии и диализа

В свою очередь, губернатор Андрей Бочаров поблагодарил руководство и коллектив Национального центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова за большую работу, проделанную для открытия филиала в Волжском.
РИАЦ 06:36
18
Общество

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 05:35
17
Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
439
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
298
Общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
5
Футбол

Виталий Мутко высмеял «Сочи» за игру с «Ростовом»

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко раскритиковал «Сочи» за игру против «Ростова». По его мнению, радовать такой победе смешно.
Спорт день за днем 05:40
Общество

В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия 02:43
16
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
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Происшествия

Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе

Известия 06:22
34
Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
233
Общество

Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»

По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
65
Здоровье

Нетипичный симптом коронавируса выявили в Канаде

Gazeta.SPb вчера в 20:52
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Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
55
Общество

Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
8
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева из-за убийства соратника Басаева.
Piter.tv 18 июня в 06:38
767
Общество

В ФСС поступило 68 заявлений по случаю смерти медработников из-за коронавируса

Почти 70 заявлений на получение выплат по случаю смерти медицинского работника от новой коронавирусной инфекции подано в Фонд социального страхования (ФСС) РФ, выплаты произведены по 17 случаям.
ТАСС 05:44
Здоровье

В Минздраве Татарстана задержки объяснили скорой помощи

Реальное время 04:41
Общество

В Оренбургской области сняли режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

В Оренбургской области сняли требование об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 16:41
51
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской оставила матери неожиданное послание

Проживающая в США дочь Любови Успенской опубликовала новый пост в своем Instagram-профиле, обратившись к звездной матери.
iReactor вчера в 14:05
6
Политика

Новак уточнил степень готовности «Северного потока-2»

Министр энергетики России Александр Новак сообщил об инвестиционной и экономической готовности трубопровода "Северный поток 2". Сейчас идет физическое завершение строительства, рассказал Новак в интервью газете Handelsblatt.
Вести.Ru 06:11
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Сильный дождь с грозой и градом ожидается в Москве 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
РБК 02:29
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Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости вчера в 07:10
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Игры

Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam

Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
Goroday.ru вчера в 23:06
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что, в случае если украинские военные не прекратят обстрелы, он вернет режим полной боевой готовности.
Известия 05:25
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Армия и оружие

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 18 июня в 17:45
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Футбол

РФС разрешил провести матч Кубка России «Шинник» — «Урал» в Ярославле

Поле в Ярославле было допущено к проведению матча 1/4 финала Олимп-Кубка России «Шинник» — «Урал», при условии проведения мероприятий по уходу за ним.
Матч ТВ вчера в 05:23
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