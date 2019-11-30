Происшествия

РБКРБКВ британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту

В британском Портленде задержали судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии. На борту находится российский экипаж, сообщается в аккаунте в Twitter посольства России в Великобритании. «В настоящее время мы выясняем обстоятельства инцидента», — говорится в сообщении.
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Британия заявила об отсутствии претензий к россиянам на задержанном судне

Газета.Ruвчера в 16:57

Посольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии

РБКвчера в 21:37

Британия заявила об отсутствии претензий к россиянам на задержанном судне

Известиявчера в 19:42

Названа причина задержания в Британии судна с российским экипажем

Взгляд.рувчера в 18:03

Посольство РФ в Британии назвало причину задержания судна с крымчанами

News.ruвчера в 23:10

Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна

РИА Новостивчера в 16:38

Посольство РФ: судно с россиянами задержано в Британии из-за отсутствия ряда документов

ТАССвчера в 16:20
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Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Экономика

В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург

Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".
REGNUM вчера в 10:39
Армия и оружие

Сирийская армия отразила атаку террористов в Идлибе

Газета.Ru 01:42
Происшествия

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
РИА Новости вчера в 21:09
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Происшествия

В ДТП под Красноярском погибли пять человек

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.
RT на русском вчера в 21:58
Армия и оружие

В Китае рассказали о «затаившейся» ядерной державе

Газета.Ru 00:18
Политика

Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре

Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Газета.Ru 01:07
Происшествия

Полиция: При нападении в Гааге пострадали несовершеннолетние

Все пострадавшие в результате нападения с ножом на улице Гроте-Маркт в Гааге являются несовершеннолетними.
Российская газета вчера в 17:54
Экономика

«Нафтогаз» озвучил условие отказа от исков к «Газпрому»

В новых исковых требованиях "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,2 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 23:12
Футбол

Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России.
РИА Новости вчера в 06:43
Политика

Белоруссия и РФ договорились о создании единого правительства

Владимир Путин договорился со своим коллегой Александром Лукашенко о внедрении единого для обеих стран правительства и общего парламента.
OAnews 01:00
Игры

Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV

Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.
3DNews 27 ноября в 13:51
Наука

Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью

Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
Ugpressa.ru 27 ноября в 15:30
Наука

Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами

МедиаПоток 28 ноября в 11:33
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

Известия вчера в 22:09
Политика

В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины

Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 03:08
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня 27 ноября в 23:48
Общество

Налоговики Калмыкии напомнили о сроках уплаты имущественных налогов

Гражданам необходимо исполнить свою конституционную обязанность - не позднее 2 декабря уплатить имущественные налоги за 2018 год (транспортный и земельный налоги, налог на имущество физических лиц), сообщает налоговая служба РК.
РИА Калмыкия 27 ноября в 10:51
Происшествия

Водитель в Башкирии сбил на дороге пять детей

Житель Нефтекамска (Башкирия) сбил на автомобиле пятерых детей, которые шли по дороге.
Известия вчера в 15:01
Политика

Путин заявил об ахинее на российском телевидении

Президент России Владимир Путин назвал ахинеей высказывания экспертов, приглашенных на аналитические передачи "России 1" .
Neva.Today вчера в 14:41
Здоровье

Всероссийская акция «против развала медицины» пройдет 30 ноября

Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны.
Эхо Москвы вчера в 07:53
Происшествия

Педофил представился врачом и изнасиловал школьницу в раздевалке

Злоумышленник проник в одну из школ Сыктывкара, после чего прямо в стенах учебного заведения изнасиловал 12-летнюю девочку.
Газета.Ru вчера в 12:42
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Политика

Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»

Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.
Lenta.ru вчера в 12:51
Гаджеты

В России стартовали продажи самого дешевого смартфона Xiaomi с NFC

В российских магазинах теперь можно официально приобрести смартфон Redmi Note 8T — это самый дешевый аппарат в модельной линейке Xiaomi, поддерживающий технологию беспроводной передачи данных NFC (она нужна для некоторых видов бесконтактных платежей).
Planet Today 28 ноября в 08:02
Политика

Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны

Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
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Кино

Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix

Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
UfacityNews.ru вчера в 07:57
Здоровье

Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Известия 27 ноября в 23:08
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