Общество
REGNUMВ будущей игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Вашингтон, 10 июля 2020, 17:30 — REGNUM В сеть «утекла» информация о дате релиза шестой части шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Far Cry. Об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.
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Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа 07:25
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Общество
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
Армия и оружие
Украина отстрелялась «комплексом унижения» России
В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
Наука
Обнаружены древнейшие свидетельства верховой езды
Группа исследователей из Казахстана, России и США пришла к выводу, что человечество освоило верховую езду раньше, чем предполагается.
Московский Комсомолец 09:26
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com 03:02
Автоспорт
Риккардо разбил болид во второй практике перед Гран-при Штирии
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо попал в аварию во второй практике перед Гран-при Штирии.
Sports.ru 09:24
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле вырос почти до 30 тысяч
Турецкая Анталья за прошедшую неделю июля приняла порядка 27 тыс. гостей. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Газета.Ru 10:53
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Дипломаты МИДа Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, которого вызвали в ведомство в связи с заявлениями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 11:44
Здоровье
ВОЗ запустила инициативу, чтобы помочь более миллиарду людей бросить курить
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила новую инициативу, которая направлена на то, чтобы помочь курильщикам по всему миру бросить курить и тем самым сократить риск заражения коронавирусом.
ТАСС 12:31
Политика
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
РИА Новости 10:46
Экономика
Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих
В период с марта по май 2020 года падение зарплат произошло в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, при этом доходы сократились у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%.
РБК 09:02
Общество
Фургалу могут предъявить обвинения по предпринимательским статьям
Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, могут предъявить новые обвинения.
Газета.Ru 11:18
Путешествия
Переполненные пляжи Кубани заставили россиян соскучиться по Турции
Самой частой жалобой российских туристов, отдыхающих в этом году на курортах Кубани и Крыма, стало чрезмерное число людей на городских пляжах.
Народные новости 08:10
Политика
Лукашенко высказался за обновление конституции Белоруссии
Улучшения страны необходимо начинать с конституции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 июля на встрече с коллективами крупнейших СМИ, сообщает информагентство БелТА.
ИА Красная Весна вчера в 16:29
Здоровье
Коми закупит 23 передвижных медицинских комплекса до конца 2020 года
Власти Республики Коми закупят до конца 2020 года 23 передвижных медицинских комплекса в рамках нацпроекта "Здравоохранение", на это выделено 326 млн рублей.
Будущее России. Национальные проекты 09:41
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:40
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
Финляндия продлила до августа запрет на пересечение границы с Россией
«Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, до 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:46
Кино
Режиссёр «Бэтмена» и сценарист «Клана Сопрано» создают сериал о копах Готэма
Режиссёр нового «Бэтмена» Мэтт Ривз и сценарист Теренс Уинтер («Клан Сопрано», «Подпольная империя») работают над сериалом о правоохранительных силах Готэма.
Игромания.ру 12:17
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Авто
В Белоруссии начали выпускать дизельные моторы для «Газелей» и УАЗ
Минский моторный завод запустил сборочное производство новых старых дизельных двигателей для автомобилей УАЗ и ГАЗель.
АвтоВзгляд 06:20