Вашингтон, 10 июля 2020, 17:30 — REGNUM В сеть «утекла» информация о дате релиза шестой части шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Far Cry. Об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.

В будущей игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»

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