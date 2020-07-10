Культура
REGNUMВ будущей игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Любители фильмов и сериалов знают Эспозито по роли Густаво Фринга в сериале «Во все тяжкие». Он также исполнил роль Моффа Гидеона в сериале Disney «Мандалорец».
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Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com 03:02
Экономика
РЭУ: благополучные регионы пострадают от пандемии больше проблемных
Специалисты РЭУ имени Г. В. Плеханова проанализировали, как пандемия отразится на бюджете российских регионов.
Коммерсантъ 01:20
Экономика
За 15 лет россияне стали платить за ЖКХ на 186% больше
Ежегодно рост тарифов превышал размер официальной инфляции. И за 15 лет стоимость коммуналки стала выше на 62%.
Астрахань FM вчера в 06:17
Хоккей
Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон снялась в джинсах, которые носила 14 лет назад
10 июля звезда американского ТВ Джессика Симпсон отмечает день рождения — ей исполняется 40 лет.
WomanHit.ru 08:30
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Политика
Лукашенко высказался за обновление конституции Белоруссии
Улучшения страны необходимо начинать с конституции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 июля на встрече с коллективами крупнейших СМИ, сообщает информагентство БелТА.
ИА Красная Весна вчера в 16:29
Армия и оружие
«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер вчера в 01:55
Политика
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
РИА Новости 10:46
Футбол
Матч «Рубина» против «Ростова» перенесли из-за VAR
Домашний матч казанского "Рубина" против "Ростова" в рамках 29-го тура РПЛ перенесен с 15-го на 16 июля, сообщает официальный сайт лиги.
Реальное время 09:32
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Автомобиль выходит уже 15 июля. Еще немного времени осталось до официального выхода нового электрокара от Nissan.
Car.ru 09:00
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Баскетбол
«Зенит» объявил о подписании контракта с Артурасом Гудайтисом
«Зенит» официально объявил о подписании контракта с литовским центровым Артурасом Гудайтисом (27 лет, 208 см). Соглашение рассчитано на два года.
Sports.ru 10:22
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 04:14
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Футбол
Станция метро в Петербурге будет переименована в честь «Зенита»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что станция петербургского метро "Новокрестовская" будет переименована в честь клуба.
Газета.Ru 10:31
Политика
Трамп одобрил решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
Президент США Дональд Трамп одобрил решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста баллотироваться на пост главы государства, при этом выразив мнение, что в итоге исполнитель поддержит республиканцев.
Инфорос 05:48
Футбол
Агент высказался о перспективах Федора Смолова
Известный агент Герман Ткаченко рассказал о планах своего подопечного Федора Смолова. Слова эксперта передаёт ютуб-канал Вадима Лукомского.
ГЛАС.RU 09:49
Футбол
Финал Лиги Европы доиграют в Германии
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) определились пары 1/4 и 1/2 финала, матчи которых пройдут в августе (с 5 по 21) в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф.
Республика Татарстан 08:51
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж
В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
WomanHit.ru 05:58
Культура
Генри Кавилл рассказал, что повредил глаза из-за съемок в «Ведьмаке»
Исполнитель роли Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix Генри Кавилл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время съемок.
CyberSport.ru 07:44
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
Политика
В России разъяснили условия возобновления рейсов за границу
Собеседник агентства разъяснил, что соглашения о воздушном сообщении заключены с каждой страной Европейского союза и подразумевают возможность запуска полетов именно в каждую из них по отдельности, а не во все сразу.
Lenta.ru 10:45