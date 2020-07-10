Любители фильмов и сериалов знают Эспозито по роли Густаво Фринга в сериале «Во все тяжкие». Он также исполнил роль Моффа Гидеона в сериале Disney «Мандалорец».

В будущей игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»

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