Культура

REGNUMREGNUMВ будущей игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»

Любители фильмов и сериалов знают Эспозито по роли Густаво Фринга в сериале «Во все тяжкие». Он также исполнил роль Моффа Гидеона в сериале Disney «Мандалорец».
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Far Cry 6 с Джанкарло Эспозито выйдет 18 февраля 2021 года

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В будущей игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»

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Звезда сериала «Во все тяжкие» появится в Far Cry 6

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Актер из сериала «Во все тяжкие» появится в Far Cry 6

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Vprognoze.ru08:15

Звезда сериала «Мандалорец» появился на обложке к 6 главе игры Far Cry

Ореанда-Новости10:19
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Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
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Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

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Президент США Дональд Трамп одобрил решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста баллотироваться на пост главы государства, при этом выразив мнение, что в итоге исполнитель поддержит республиканцев.
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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) определились пары 1/4 и 1/2 финала, матчи которых пройдут в августе (с 5 по 21) в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф.
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