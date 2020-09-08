Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Дума ТВ
Дума ТВ

В бундестаге назвали ошибкой возможную отмену «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаес Эрнст в интервью газете Die Welt предупредил, что отмена строительства трубопровода может вызвать преращение сотрудничества ФРГ и РФ в энергетике. Такой сценарий — не в интересах Берлина и всего ЕС, заявил Эрнст.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В Германии назвали большой ошибкой возможную остановку «Северного потока-2»

Комсомольская правда03:28
РИА Новости

В бундестаге назвали возможную остановку «Северного потока — 2» ошибкой

РИА Новости00:52
Московский Комсомолец

В Германии назвали возможную остановку «Северного потока — 2» ошибкой

Московский Комсомолец02:49
Lenta.ru

Остановку «Северного потока-2» назвали опасной для Германии

Lenta.ru02:15
Телеканал 360°

Германия назвала ошибкой возможную остановку проекта «Северный поток — 2»

Телеканал 360°03:08
ИА Красная Весна

В Бундестаге предложили не покупать нефть из Саудовской Аравии и газ из США

ИА Красная Веснавчера в 00:19
Pravda.Ru

В Европарламенте разжигают страсти по «Северному потоку-2»

Pravda.Ruвчера в 21:44

Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года

Согласно проекту постановления на 2021 год, по причине совпадения ряда праздников и выходных дней предлагается перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года
REGNUM03:15
438

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родченко и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Ведомости03:12
1,5K

Раскрыты подробности о дешевой Xbox нового поколения

Microsoft ни разу не подтверждала, но и не отрицала, что флагманской игровой приставке пятого поколения Xbox Series X (она выйдет в ноябре) составит компанию "младшая" модель с менее впечатляющими возможностями, но при этом существенно. более доступная.
Вести.Ru00:58
3

Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.
Ведомости02:39
20

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
36

«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
РБК21:03
6