Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаес Эрнст в интервью газете Die Welt предупредил, что отмена строительства трубопровода может вызвать преращение сотрудничества ФРГ и РФ в энергетике. Такой сценарий — не в интересах Берлина и всего ЕС, заявил Эрнст.