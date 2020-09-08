В бундестаге назвали ошибкой возможную отмену «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаес Эрнст в интервью газете Die Welt предупредил, что отмена строительства трубопровода может вызвать преращение сотрудничества ФРГ и РФ в энергетике. Такой сценарий — не в интересах Берлина и всего ЕС, заявил Эрнст.В источнике
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В Германии назвали большой ошибкой возможную остановку «Северного потока-2»
Комсомольская правда03:28
В Бундестаге предложили не покупать нефть из Саудовской Аравии и газ из США
ИА Красная Веснавчера в 00:19