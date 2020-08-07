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Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2». Об этом говорится в заявлении Эрнста на его сайте.В источнике
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