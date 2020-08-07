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РБК
РБК

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2». Об этом говорится в заявлении Эрнста на его сайте.В источнике
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ИА Красная Весна

Немецкий политик: США «перешли Рубикон» в борьбе с «Северным потоком — 2»

ИА Красная Весна06:54
Известия

В бундестаге призвали власти ФРГ ответить США за санкции к «Северному потоку – 2»

Известия05:25
Lenta.ru

Германия пригрозила США пошлинами на газ из-за «Северного потока-2»

Lenta.ru07:13
RT на русском

В ФРГ заявили о рубиконе в ситуации с США и «Северным потоком — 2»

RT на русском06:05
Российская газета

В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать «Северный поток-2»

Российская газета05:29
РБК

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

РБК06:20
ТАСС

В Бундестаге призвали власти ФРГ пригрозить США мерами при санкциях против Nord Stream 2

ТАСС05:10

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.
Газета.Ru03:21
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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