В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2». Об этом говорится в заявлении Эрнста на его сайте.