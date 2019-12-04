Политика
РИА НовостиВ бундестаге обещают ответ на санкции США против Nord Stream 2
ФРГ задумается о контрмерах, если США введут санкции против "Северного потока-2", заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
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В Германии объяснили критику «Северного потока – 2» со стороны США
Страна Советов on-line01 декабря в 04:00
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Музыка
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Происшествия
СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Происшествия
СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян
Следственный комитет заявил о завершении расследования уголовных дел в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Белгородской области дома погиб человек
Спасатели обнаружили погибшего мужчину под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где 3 декабря взорвался бытовой газ.
Космос
Ученые: Неведомый пришелец из чужой вселенной стремительно приближается к Земле
Специалисты заявляют, что неизвестный пришелец, появившийся из чужой Вселенной, стремительно приближается к планете.
Политика
Франция заявила о готовности ЕС ответить на пошлины США
Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов дать «сильный ответ» на введение пошлин со стороны США, сообщает RT.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Общество
Часть дорог до сих пор закрыта на Сахалине из-за непогоды
Часть дорог из-за плохих погодных условий остается до сих пор закрытой для движения автотранспорта в Сахалинской области по состоянию на утро 4 декабря, сообщает АСТВ.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Фигурное катание
Валиева, Самсонов и Дэвис выступят в финале Гран-при среди юниоров
В текущем сезоне пара показывает лучшие результаты в своей карьере, однако в финале Гран-при фаворитами в борьбе за золото все-таки станут их соотечественники Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, а также Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.
Авто
Дилеры получили новый кроссовер Volkswagen Tacqua
Компания Volkswagen начинает продажи нового небольшого кроссовера Volkswagen Tacqua.
Авто
«АвтоВАЗ» изменил цены на Lada Vesta
У седан Lada Vesta комплектацию Standard переименовали в Classic, при этом стоимость осталась прежней (606 900 рублей).
Политика
США не выдали визы делегации российского казначейства
Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Футбол
Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком
Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Общество
Диетолог рассказала о самом вредном блюде на новогоднем столе
Селедка под шубой стала самым опасным салатом на новогоднем праздничном столе.
Культура
Участники форума добровольцев спроектируют форум «Россия – страна возможностей»
Участники Международного форума добровольцев, который проходит в эти дни в Сочи, предложат свои идеи проведения форума президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба.
Экономика
Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ
Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан
Общество
Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости
Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Общество
В России ввели электронные трудовые книжки
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Экономика
Немецкий бизнес пожаловался на деловой климат в России
Об ухудшении делового климата в России заявили 31% предпринимателей из Германии, передаёт 3 декабря РБК.
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
Актер Дмитрий Певцов, используя образ Иосифа Сталина, прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются "мракобесами".