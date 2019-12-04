Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ бундестаге обещают ответ на санкции США против Nord Stream 2

ФРГ задумается о контрмерах, если США введут санкции против "Северного потока-2", заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
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