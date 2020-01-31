с чего всё началось

По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

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