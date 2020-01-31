Политика

ИзвестияИзвестияВ бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
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с чего всё началось
Такое мнение высказал официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье, опубликованной
 порталом Freiheitsliebe.
News.ruвчера в 22:17

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Депутат бундестага уличил НАТО в обмане СССР при Горбачёве

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Депутат бундестага: Руководство НАТО обмануло Горбачева

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В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

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Депутат бундестага заявил об обмане СССР Североатлантическим альянсом

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В Германии рассказали об обманутом НАТО Советском Союзе

Lenta.ruвчера в 22:27

В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве

РИА Новостивчера в 21:17

В НАТО сделали громкое признание: исламисты и националисты стали негласными союзниками блока

Новостной фронтвчера в 04:50
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Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Российская газета 29 января в 21:57
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«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса

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ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины

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Экс-футболист клубов Российской Премьер-Лиги, комментатор, ведущий блога о футболе «КраСава» Евгений Савин рассказал о бедственном положении иркутского клуба «Зенит».
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С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
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"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
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Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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Названа зарплата Медведева на новой должности

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Трамп пригрозил Европе торговой сделкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что сразу после заключения торгового соглашения с Китаем, администрация Соединенных Штатов займется интенсивными переговорами с европейскими странами.
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Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции

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Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен

Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.
Газета.Ru 01:19
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