с чего всё началось

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Политика В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента «Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6% Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транзиту нефти на 6,6%. Об этом сообщило белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Космос Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.

Общество Мишустин рассказал, на чем следует сконцентрироваться странам ЕАЭС Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что государствам - членам ЕАЭС следовало бы сконцентрироваться в ближайшее время на устранении препятствий во внутренней торговле и развитии конкурентных условий для бизнеса.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом На вопрос, может ли Россия закрыть авиасообщение с Китаем, и мог бы поддержать такую меру Кремль, Песков ответил, что специальная рабочая группа внимательно следит за ситуацией вокруг распространения инфекции.

Политика Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.

Авто Skoda Karoq подешевел до старта продаж в России Кроссовер Skoda Karoq нижегородской сборки начнут продавать в России по цене полтора миллиона рублей, но позднее у него появятся более доступные версии.

Политика Назван размер зарплаты Дмитрия Медведева на посту зампреда Совбеза На официальном сайте правовой информации был представлен утвержденный президентом Владимиром Путиным указ, по которому ежемесячное денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности России составит 618 тыс. 713 рублей.

Происшествия На Урале мужчину отправили в психбольницу из-за убийства внука Экспертиза показала, что у мужчины, убившего малолетнего внука и похитившего двух других внуков в Свердловской области, на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, следствие просит суд направить обвиняемого на принудительное лечение, сообщается на сайте СК РФ.

Здоровье В Великобритании зафиксированы два случая заражения коронавирусом На территории Великобритании два человека заразились новым типом коронавируса, сейчас пациенты получают необходимую помощь, сообщают в Минздраве Королевства.

Шоу-бизнес Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.