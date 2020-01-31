Политика
ИзвестияВ бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Читать в источнике
Оценить258
с чего всё началось
Официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe отметил, что Советский Союз дал себя обмануть, отказавшись закрепить обещания.Телеканал 360°вчера в 23:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:32, Ашберн
Технологии
Во Франции компания создала тест на коронавирус
Свой собственный тест, предназначенный для диагностики нового коронавируса, создала французская компания Novacyt.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Политика
В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента
«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транзиту нефти на 6,6%. Об этом сообщило белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Происшествия
В Красноярском крае школьник ударил сверстника молотком в глаз
В городе Иланское Красноярского края девятиклассник ударил сверстника молотком в глаз. Инцидент произошел в школе № 14.
Политика
Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло
Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Футбол
Стала известна зарплата Соболева в «Спартаке»
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Общество
Индекс счастья россиян снизился до минимума
"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Игры
Wizards of the Coast анонсировали создание новой студии и новой игры
Политика
Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Хоккей
«Амур» прервал победную серию ЦСКА в КХЛ
Общество
Мишустин рассказал, на чем следует сконцентрироваться странам ЕАЭС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что государствам - членам ЕАЭС следовало бы сконцентрироваться в ближайшее время на устранении препятствий во внутренней торговле и развитии конкурентных условий для бизнеса.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом
На вопрос, может ли Россия закрыть авиасообщение с Китаем, и мог бы поддержать такую меру Кремль, Песков ответил, что специальная рабочая группа внимательно следит за ситуацией вокруг распространения инфекции.
Политика
Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
Авто
Skoda Karoq подешевел до старта продаж в России
Кроссовер Skoda Karoq нижегородской сборки начнут продавать в России по цене полтора миллиона рублей, но позднее у него появятся более доступные версии.
Политика
Назван размер зарплаты Дмитрия Медведева на посту зампреда Совбеза
На официальном сайте правовой информации был представлен утвержденный президентом Владимиром Путиным указ, по которому ежемесячное денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности России составит 618 тыс. 713 рублей.
Происшествия
На Урале мужчину отправили в психбольницу из-за убийства внука
Экспертиза показала, что у мужчины, убившего малолетнего внука и похитившего двух других внуков в Свердловской области, на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, следствие просит суд направить обвиняемого на принудительное лечение, сообщается на сайте СК РФ.
Здоровье
В Великобритании зафиксированы два случая заражения коронавирусом
На территории Великобритании два человека заразились новым типом коронавируса, сейчас пациенты получают необходимую помощь, сообщают в Минздраве Королевства.
Биатлон
Ковалев завоевал золото в спринте на ЧМ среди юношей
Российский биатлонист Алексей Ковалев стал победителем спринтерской гонки на чемпионате мира среди юношей.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Авто
Составлен список самых угоняемых машин в России
Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на подсчеты страховщиков, самыми популярными среди российских угонщиков по-прежнему остаются автомобили марки Toyota - на них пришлось до 22% страховых выплат компании.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.